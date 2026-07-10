ÖAMTC gibt Warnung für alle Autofahrer in Wien heraus

Der Wiener Baustellensommer fordert Autofahrer und Öffi-Nutzer aktuell massiv heraus. Zahlreiche Sperren sorgen täglich für erhebliche Verzögerungen und Staus.

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Die Sanierungsarbeiten betreffen derzeit weite Teile der Stadt. Besonders die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern sorgt für weitreichende Folgen, wie der ÖAMTC berichtet. Um den Shuttlebus-Verkehr zwischen dem Bahnhof Meidling und der Station Längenfeldgasse, der im 2-3 Minuten-Takt verkehrt, nicht zu behindern, mussten mehrere Straßenzüge wie die Längenfeld-, Steinbauer- und Aßmayergasse teils gesperrt werden. In diesen Bereichen kommt es infolgedessen immer wieder zu Verzögerungen.

Engpass am Alsergrund

Ein weiterer kritischer Punkt ist der Kreuzungsbereich Währinger Straße, Spitalgasse und Nußdorfer Straße. Die dortige Sperre belastet die umliegenden Ausweichstrecken stark. Zu den Hauptverkehrszeiten müssen sich Autofahrer vor allem auf der Alserbachstraße, Sensengasse und der Währinger Straße ab dem Ring in Geduld üben. Auch der Gürtel – sowohl auf der inneren als auch der äußeren Seite – sowie die Liechtensteinstraße und die Brigittenauer Lände sind regelmäßig von zusätzlichen Zeitverlusten betroffen.

Staugefahr am Äußeren Gürtel

Auch am äußeren Gürtel stehen Verkehrsteilnehmer vor einer Herausforderung. Aufgrund laufender Betonfeldsanierungen stehen tagsüber zwar stets zwei Fahrstreifen zur Verfügung, dennoch sollten Autofahrer hier laut ÖAMTC deutlich mehr Zeit einplanen. Staus sind in diesen Abschnitten während der Sommermonate nahezu vorprogrammiert.

Erste Beobachtungen bestätigt

Schon seit Anfang Juli zeichnen sich klare Staustrecken ab. Betroffen sind die Grünbergstraße stadteinwärts aufgrund einer Baustelle auf der Linken Wienzeile zwischen Schönbrunner Straße und Schlossallee. Zudem melden Experten Behinderungen auf der Adalbert-Stifter-Straße stadtauswärts sowie auf der Brünner Straße in beiden Fahrtrichtungen. Ursächlich dafür sind Arbeiten im Bereich der Adalbert-Stifter-Straße, der Floridsdorfer Brücke und der Brünner Straße.