Perverser brach ein und berührte schlafende Frau

Eine Fahndung nach dem Einbrecher verlief ohne Erfolg. Die Polizei tappt im Dunkeln.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Ein Unbekannter soll in ein Haus in Wien-Floridsdorf eingebrochen sein und eine schlafende Frau am Oberkörper berührt haben. Die 26-jährige Hausbewohnerin schreckte bei dem Vorfall in der Nacht auf den 24. Juni in der Arbeiterstrandbadstraße durch die Berührung auf, der Täter flüchtete. Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls laufen.

Ermittlungen laufen

Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt nicht vor, hieß es von der Polizei, ermittelt wird gegen einen unbekannten Täter. Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Gestohlen haben dürfte der Unbekannte nichts.