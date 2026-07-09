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33-Jähriger verletzt

Diebin schleifte Ladendetektiv mit Fluchtauto mit

Die Frau schleifte den Ladendetektiv auf der Kühlerhaube mit.
© Getty Images
Wilde Szenen spielten sich im beschaulichen Brunn am Gebirge bei Wien ab.
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NÖ. Ein Ladendiebstahl in Brunn am Gebirge hat für einen 33-jährigen Ladendetektiv dramatische Folgen gehabt. Nachdem er zwei mutmaßliche Täter nach dem Diebstahl stellen wollte, wurde er zunächst attackiert und schließlich bei deren Flucht mehrere Meter mit einem Auto mitgeschleift. Eine Verdächtige sitzt inzwischen in Haft.

Brutale Flucht nach Ladendiebstahl

Der Vorfall ereignete sich am 4. März. Ein Mann und eine Frau sollen Sportbekleidung im Wert eines dreistelligen Euro-Betrags gestohlen haben. Der Ladendetektiv beobachtete das Duo und folgte ihm bis zu einem Auto mit slowakischen Kennzeichen.

Dort eskalierte die Situation: Der 33-Jährige wurde mit Tritten und Schlägen ins Gesicht verletzt. Als er die Flucht verhindern wollte und sich durch die geöffnete Fahrertür in das Fahrzeug beugte, beschleunigte die Fahrerin und schleifte ihn mehrere Meter mit.

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Verdächtige ausgeliefert – Komplize gesucht

Der verletzte Ladendetektiv musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Lenkerin, eine 30-jährige Slowakin, wurde am 29. Mai aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in ihrer Heimat festgenommen und in der vergangenen Woche nach Österreich ausgeliefert.

Bei ihrer Einvernahme zeigte sie sich teilweise geständig. Sie wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Nach ihrem mutmaßlichen Komplizen wird weiterhin gefahndet.

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