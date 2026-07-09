Dumm gelaufen
Auto landete in Swimming-Pool
NÖ. Ein kurioser Zwischenfall hat sich am Mittwochnachmittag in der Parkstraße in Fels/Wagram ereignet. Ein dunkelblauer Peugeot machte sich plötzlich selbstständig, rollte durch einen Garten und kam ausgerechnet auf den Rand eines privaten Swimmingpools zum Stillstand. Der Lenker hatte dabei großes Glück und blieb unverletzt.
Fahrzeug landet am Poolrand
Der Wagen setzte sich aus bislang unbekannter Ursache in Bewegung und fuhr quer über das Grundstück. Erst am Swimmingpool war die ungewöhnliche Fahrt beendet. Das Auto blieb auf den Abdecksteinen hängen und verhinderte damit, vollständig ins Wasser zu stürzen. Die Feuerwehr Fels rückte umgehend aus und sicherte den Kleinwagen mit der Seilwinde eines Rüstlöschfahrzeugs. Zur Unterstützung wurde anschließend auch die Feuerwehr Grafenwörth alarmiert.
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Spezialgerät und Kran im Einsatz
Da es sich um ein Elektroauto handelte, deaktivierten die Einsatzkräfte zunächst den Antrieb mit dem Spezialgerät "E-Plug". Danach hob ein Kran des Wechselladefahrzeugs den Pkw vorsichtig aus seiner misslichen Lage. Das Fahrzeug wurde sicher abgestellt und schließlich wieder an den Besitzer übergeben. Nach dem erfolgreichen Einsatz konnten die Feuerwehren wieder einrücken.
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