Wirbel um "Hundefleisch"-Video von Asia-Lokal

Ein umstrittenes TikTok-Video eines Linzer Asia-Restaurants sorgt im Netz für heftige Diskussionen und Rassismus-Vorwürfe, weshalb sich nun auch das Lokal öffentlich entschuldigt hat.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vor wenigen Tagen machte die TikTok-Userin "Thi" auf ein problematisches Werbevideo eines Linzer Asia-Restaurants aufmerksam. In dem Clip ist ein winselnder Hund im Hintergrund zu hören, während eine junge Frau zu einem Teller mit Essen läuft, ihn aufhebt und sagt: "Bei [...] erwartet euch eine große Auswahl an Speisen. Überzeugt euch selbst und kommt vorbei!" Unter dem Beitrag sammelten sich kritische Kommentare. Ein User schrieb: "Wie respektlos." Die Antwort des Social-Media-Teams lautete lediglich: "Hä wieso?" Auf die Frage eines anderen Nutzers "War das lustig?" reagierte das Team erneut mit "Hä wieso." Eine weitere Userin fragte: "Wollen die damit sagen sie haben Hundefleisch heimlich?", woraufhin das Restaurant antwortete: "Nein, sondern so funktioniert leider Social Media."

Kritik an dem TikTok-Video

Userin "Thi" übte scharfe Kritik an den Marketing-Verantwortlichen, da das Lokal das Video trotz früherer Hinweise online ließ. Sie stellte fest: "Wenn eine weiße Frau anfängt für ein asiatisches Restaurant zu promoten und dabei mit rassistischen Klischees und Vorurteilen spielt, wie zum Beispiel dass Asiaten Hundefleisch essen, dann müssen wir anfangen darüber zu reden." Solche Vorurteile würden seit Jahrzehnten genutzt, um Menschen auszugrenzen und auszuschließen. Eine vermeintliche "Selbstironie" bringe da nichts, "wenn weiße Menschen, wenn das weiße Publikum es nicht eingrenzen kann zwischen Selbstironie und einem tatsächlichen Klischee." Dass eine weiße Frau genau diesen Witz transportiert, hinterlasse einen faden Beigeschmack.

Dieser Tiktok Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Tiktok“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Lokal löscht das TikTok-Video

Einen Tag darauf reagierte das Restaurant schließlich mit einer Stellungnahme auf seinem TikTok-Kanal und löschte den Beitrag. In dem Statement hieß es: "Uns ist bewusst geworden, dass der Beitrag als Anspielung auf ein rassistisches Klischee gegenüber asiatischen Menschen verstanden werden konnte. Das war nicht unsere Absicht. Trotzdem verstehen wir die Kritik und nehmen sie sehr ernst. Deshalb haben wir das Video sofort gelöscht." Das Team ergänzte: "Es tut uns ehrlich leid, dass wir mit diesem Beitrag Menschen verletzt oder enttäuscht haben. Dafür möchten wir uns aufrichtig entschuldigen." Als Konsequenz wurde die Zusammenarbeit mit dem externen Content Creator beendet. Man wolle künftig alle Inhalte sorgfältiger prüfen und bedanke sich bei allen, die respektvoll auf den Fehler aufmerksam gemacht haben.