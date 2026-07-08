Bewohner überwältigten Einbrecher (21)

Der Syrer war durchs geöffnete Wohnzimmerfenster in die Wohnung eingestiegen.

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Wien. Schreckmoment am Dienstagabend in Wien-Favoriten: Ein 21-jähriger Syrer ist über ein geöffnetes Wohnzimmerfenster in eine Wohnung eingestiegen. Die Bewohner reagierten geistesgegenwärtig und hielten den Eindringling bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Über Innenhof in Wohnung gelangt

Der Vorfall ereignete sich in der Quellenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Mann über den Innenhof Zutritt zu dem Wohnhaus und stieg durch ein geöffnetes Fenster direkt ins Wohnzimmer der Wohnung ein. Die anwesenden Bewohner konnten den Eindringling überwältigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte festhalten.

Polizei nahm Verdächtigen fest

Die Beamten nahmen den 21-jährigen syrischen Staatsbürger vorläufig fest. Laut Polizei dürfte sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und machte teilweise zusammenhangslose Angaben. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls übernommen.