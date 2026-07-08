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Wiener Rathausplatz

Rihanna, Ed Sheeran & Fendrich: Die Wochen-Highlights am Film Festival

Film Festival am Wiener Rathausplatz.
© WienTourismus
Seit über 36 Jahren zählt das Film Festival am Wiener Rathausplatz zu den beliebtesten Sommerveranstaltungen der Stadt. Bei freiem Eintritt erwarten Besucher auch heuer wieder internationale Kulinarik und Musikfilm-Highlights unter freiem Himmel.
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Das Film Festival am Wiener Rathausplatz ist vor wenigen Tagen angelaufen. Bis 6. September verwandelt sich das Areal im Herzen der Bundeshauptstadt wieder in Europas größte Kultur- und Kulinarikveranstaltung. Bei freiem Eintritt wird ein buntes Programm geboten, das die Besucher zu einer musikalischen Weltreise der Superlative einlädt. Auf einer 300-Quadratmeter-großen Leinwand werden in einzigartiger Atmosphäre legendäre Konzerte, herausragende Opernspektakel sowie unvergessliche Musikproduktionen ausgestrahlt – von Pop bis Oper, von Klassik bis Musical.

Für alle, die es nicht wissen: Am heutigen Mittwoch feiert um 21:15 Uhr Reinhard Fendrichs Konzertfilm "45 Jahre – Nur ein Wimpernschlag" hier seine Uraufführung - ein denkwürdiges Konzert mit den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Christian Kolonovits. Morgen geht es um die gleiche Zeit mit deutschsprachiger Musik weiter, wenn die Fantastischen Vier mit ihrer "Play Baloise Session" über die Leinwand flimmern. Der Live-Auftritt der deutschen Hip-Hop-Pioniere am Basler Club-Festival gilt als Klassiker unter Beat-Liebhabern.

Am Freitagabend geht es dann mit niemand Geringerem als Ed Sheeran weiter. Der britische Singer-Songwriter verkaufte bis dato über 150 Millionen Tonträger und wird beim Live-Mitschnitt von "Jumpers For Goalposts" im legendären Londoner Wembley Stadium auch in Wien für große Gefühle sorgen. Ebenfalls in der englischen Hauptstadt wurde US-Superstar Rihanna aufgenommen, deren "Loud Tour"-Konzert im O2 ebenso dem hiesigen Publikum einheizen wird. Das Wochenende beschließt am Sonntag dann "La Sonnambula" mit ihrer Darbietung in der Wiener Staatsoper (Nikolai Uzelac).

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