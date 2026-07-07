Rainhard Fendrich: Film-Premiere am Rathausplatz

Austropop-Hammer beim Filmfestival auf dem Wiener Rathausplatz. Am Mittwoch feiert der Konzertfilm "45 Jahre – Nur ein Wimpernschlag" von Rainhard Fendrich seine Premiere.

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2025 spielte Rainhard Fendrich mit seiner eindringlichen Jubiläums-Show "Nur ein Wimpernschlag" gleich zweimal in der ausverkauften Stadthalle auf. Jetzt gibt es für die Open Air Zugabe leider keinen Wien-Termin. Dafür eine Premiere! Am Mittwoch (8.Juli) um 21:15 Uhr feiert der Konzertfilm "45 Jahre – Nur ein Wimpernschlag" beim Filmfestival auf dem Wiener Rathausplatz seine Uraufführung. Ein historischer Ort, schließlich hat Fendrich dort ja anno1992 die Wiener Festwochen eröffnet. Ein denkwürdiges Konzert mit den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Christian Kolonovits. Vor allem die Orchester-Version von "I Am From Austria" gilt als Klassiker.

Fendrich-Konzertfilm als Highlight vom Filmfestival © Georg Krewenka

Beste Fendrich Show aller Zeiten"

Die geheime Hymne steht neben ewigen Hits wie "Strada Del Sole", "Blond" oder "Es lebe der Sport" auch im Mittelpunkt der Konzert-Film-Premiere. Begleitet von mahnenden Worten: "Man kann seine Heimat auch lieben, ohne andere zu hassen!" Dazu liefert die in der Wr. Stadthalle und am Wörthersee mitgeschnittene Werkschau, die für viele als "Beste Fendrich Show aller Zeiten" gilt, auch die Essenz der CD "Wimpernschlag", mit der Fendrich seinen bereits 16. Nummer-eins-Hit einfuhr und Klassiker wie "Zweierbeziehung" oder "Zwischen eins und vier".

Die CD zur Tour und zum Konzertfilm: "45 Jahre" © Universal Music

Nachzuhören auch am aktuellen Live-Album "45 Jahre" und der aktuellen Tournee die u.a. am Samstag (11. Juli) bei Klassik am Dom in Linz, am Sonntag (12. Juli) im Schlosspark von Waidhofen an der Thaya und am 3. und 4.September in St. Margareten stoppt.