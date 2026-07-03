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"Faszinierend"

Simone Lugner schwärmt von neuem Mann

Frau schneidet Pizza mit Rucola in einem Restaurant und lächelt in die Kamera.
© Monika Fellner
Im Gespräch mit oe24 erzählt die Witwe des legendären Baumeisters von neuen spannenden Männer-Bekanntschaften.
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Seit dem Ableben von Baumeister-Legende Richard Lugner im August 2024 ist Simone Lugner, die mit dem Wiener Original nur etwas mehr als zwei Monate lang verheiratet war, offiziell solo unterwegs. Zwar tuschelte die Gerüchteküche nach einem kurzen Flirt-Intermezzo mit Adoptivprinz Marcus von Anhalt in Kitzbühel heftig, danach herrschte im Liebesleben der Witwe jedoch schnell wieder Flaute. Auf die konkrete Nachfrage, wie es denn privat bei ihr aussehe, gibt sich "Bienchen" gewohnt gelassen: "Es ist alles gut soweit."

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Papis Loveday (links)
Papis Loveday (links) © Monika Fellner

Ganz vom Single-Dasein einigeln will sich die 44-Jährige aber keineswegs. Beim feierlichen 15-Jahre-Jubiläum der L'Osteria in Linz mischte sich Simone nun wieder gut gelaunt unter das Partyvolk und genoss das gesellschaftliche Leben sichtlich.

"Neue faszinierende Menschen"

Der Ausflug nach Oberösterreich entpuppte sich als voller Erfolg für das Kontakte-Konto. "Dort habe ich neue faszinierende Menschen kennengelernt", verrät Simone gut gelaunt. Auf die augenzwinkernde Nachfrage, ob darunter denn auch potenzielle Männer für das einsame Herz gewesen seien, entgegnet sie kurz und knapp: "Ja".

Wer nun allerdings auf einen neuen Mann im Hause Lugner hofft, wird enttäuscht. Auf die Frage nach den konkreten Herren der Schöpfung lässt Simone die Katze aus dem Sack: "Papis Loveday zum Beispiel." Ein echtes Highlight für den Smalltalk – für die biologische Fortführung der Lugner'schen Liebesdynastie allerdings eine Sackgasse: Das exzentrische Topmodel kommt aufgrund seiner sexuellen Orientierung als neuer Partner an Simones Seite leider nicht infrage. Die Suche nach dem nächsten Herzensbuben geht für das "Bienchen" also weiter.

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