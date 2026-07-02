Anna Netrebko: Sorge um Opernstar nach Kollaps

Nach einem umjubelten Auftritt in Madrid ging bei Weltstar Anna Netrebko gesundheitlich gar nichts mehr. Die Sopranistin erlitt einen schweren Erschöpfungsanbruch und musste nun die Notbremse ziehen.

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Großer Schock für die gesamte Opernwelt und alle Kulturliebhaber in der Bundeshauptstadt und darüber hinaus! Die weltberühmte Sopranistin Anna Netrebko (54) hat mit einem emotionalen Posting via Social Media für ordentlich Beunruhigung gesorgt. Nach ihrem jüngsten Liederabend am vergangenen Dienstag auf der prestigeträchtigen Bühne des Teatro Real in Madrid ging bei der Diva gesundheitlich plötzlich gar nichts mehr. Netrebko erlitt einen schweren körperlichen Erschöpfungsanfall, zudem machte die Stimme komplett schlapp.

Als Brandbeschleuniger für den plötzlichen Zusammenbruch erwies sich laut dem Statement das aktuelle Extremwetter, das der Sängerin ordentlich zugesetzt hat. Nach einer eingehenden medizinischen Untersuchung zog der behandelnde Arzt sofort die Reißleine und verordnete der Opernkönigin ein strenges, mehrwöchiges Berufsverbot: Absolute körperliche und stimmliche Ruhe stehen jetzt auf dem Rezept.

Medizinische Notbremse

Diese medizinische Notbremse hat bittere Konsequenzen für den Spielplan. Schweren Herzens muss Netrebko ihre heiß ersehnten und fix geplanten Auftritte in Verdis Meisterwerk "Il trovatore" mit sofortiger Wirkung absagen. Die Diva ließ in ihrer Nachricht ausrichten, wie aufrichtig leid ihr die entstandenen Unannehmlichkeiten für das gesamte Ensemble, ihre geschätzten Kollegen auf der Bühne und natürlich für das treue Publikum tun. Sie hoffe in dieser brenzligen Situation auf das breite Verständnis ihrer Fangemeinde.

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Doch es gibt trotz des aktuellen Krankenbettes auch einen kleinen Hoffnungsschimmer für alle Opernfans, die bereits um die Zukunft der Künstlerin bangen. Die Ausnahmekünstlerin blickt trotz der Zwangspause bereits wieder positiv nach vorne und hat die nächsten Meilensteine fest im Visier. Wenn alles nach Plan läuft und die Stimme sich wieder vollends erholt hat, will sie bereits im kommenden November an das Teatro Real in Madrid zurückkehren, um in Béla Bartóks düsterem Werk "Herzog Blaubarts Burg" zu brillieren. Und auch für das darauffolgende Jahr ist das Comeback schon eingetütet: Im März 2027 soll sie wieder in Amilcare Ponchiellis "La Gioconda" auf den Brettern stehen. Bis dahin heißt es für die Powerfrau aber erst einmal: Füße hochlegen, Tee trinken und die Stimme schonen!