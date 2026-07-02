DJ Ötzi über geheime Angst: "Sterbe fast!"

Er bringt seit Jahrzehnten jede Skihütte und jede Arena zum Kochen: DJ Ötzi ist die personifizierte Party-Garantie. Doch hinter den Kulissen kämpft der Tiroler Superstar mit schweren Ängsten, wie er jetzt im Rahmen eines Fan-Treffens gestand.

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Wenn der "Anton aus Tirol" anstimmt oder ein lautstarkes "Hey Baby" durch die Hallen dröhnt, gibt es im Publikum meist kein Halten mehr. Gerhard "Gerry" Friedle (55), besser bekannt als DJ Ötzi, gehört unumstritten zu den erfolgreichsten Musikexporten Österreichs. Mit über 16 Millionen verkauften Tonträgern, Nummer-eins-Hits in zahlreichen Ländern und einer jahrzehntelangen Karriere auf den größten Bühnen im deutschsprachigen Raum ist er eine absolute heimische Bühnen-Legende. Das Letzte, was man mit dem stets gut gelaunten Entertainer im ikonischen weißen Strickhauberl verbinden würde, ist wohl lähmendes Lampenfieber. Doch der Schein trügt gewaltig.

"Fünf Millimeter vor der Bühne bin ich nervös"

Bei einem Gespräch in Kitzbühel schlug Ötzi nun überraschend leise Töne an und sprach ganz ehrlich über das sensible Thema Ängste. Für den abgebrühten Show-Profi eine echte Premiere: "Ich habe da noch nie so offen drüber gesprochen", ließ er die sichtlich erstaunten Zuhörer wissen.

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Wer den Tiroler auf der Bühne herumwirbeln sieht, erlebt ein Energiebündel, das die Massen dirigiert wie kaum ein Zweiter. Das sieht Gerry Friedle selbst ganz ähnlich, zieht aber eine messerscharfe Trennlinie zwischen der Kunstfigur und dem privaten Menschen. Wenn er auf der Bühne stehe, dann sei er ein "Monster" und performe und funktioniere. Doch der Weg dorthin ist jedes Mal aufs Neue ein mentaler Spießrutenlauf. Der Moment unmittelbar vor dem Startschuss verlangt ihm alles ab: "Aber fünf Millimeter davor bin ich nervös."

Star hat Angst vor dem Versagen

Der Entertainer ging in seiner emotionalen Beichte sogar noch einen Schritt weiter und gewährte tiefe Einblicke in seine verletzliche Seele. "Dann sterbe ich fast, weil ich glaube, dass ich das nicht schaffe. Ich habe große Angst davor, zu versagen", gab Friedle unumwunden zu. Worte, die man von einem Mann, der bereits vor Hunderttausenden Menschen performt hat, so wohl kaum erwartet hätte.

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Dass DJ Ötzi trotz dieser immensen mentalen Belastung vor dem Vorhang immer wieder abliefert, fasziniert seine Fans seit jeher. Der gelernte Koch hat sich im Laufe seiner Karriere ohnehin immer wieder als Stehaufmännchen bewiesen – abseits der glitzernden Schlagerwelt musste er im Leben schon so manchen Schicksalsschlag und gesundheitliche Probleme meistern. Vielleicht ist es aber genau diese bodenständige Verletzlichkeit und der Respekt vor dem Publikum, die ihn für seine riesige Fangemeinde so nahbar und authentisch machen. Wenn das "Monster" also das nächste Mal die Bühne betritt, wissen die Fans nun, wie viel Mut in den fünf Millimetern davor gesteckt hat.