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"Rolfs Vater"

Wiener Influencer wird jetzt Popstar

Rolfs Vater
© YouTube
Bei seinem Besuch in Velden am Wörthersee plaudert der "kultige Choleriker" mit oe24 über seine erste Single.
OE24 auf Google bevorzugen

Über 100.000 Fans auf Instagram folgen dem Wiener Original, der sich in seinen Videos entweder über seinen Sohn oder andere Dinge aufregt. Seine kurzen Videos genießen inzwischen Kult-Status. Dieser Tage machte "Rolfs Vater" mit seiner Entourage in Velden am Wörthersee Halt und kehrte im legendären Beach House auf einen Burger ein. oe24 erzählte er dabei von seinen neuen Plänen als Popstar.

Pinker Maserati statt Porsche

oe24-Reporter René Wastler mit "Rolfs Vater"
oe24-Reporter René Wastler mit "Rolfs Vater" © Privat

Hinter der Instagram-Figur steckt in Wirklichkeit Kabarettist Michael Opernschall, der keiner Neuer in der Branche ist. Neu ist hingegen seine Ambition Popstar zu werden. "Meine erste Single heißt 'Pinker Maserati' und ist gerade auf allen Streaming-Platformen erschienen", freut sich Opernschall.

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Im Song zelebriert er das Party-Leben und singt vom Feiern in Barcelona - und von seinem Baby und seinem Katzi - dem pinken Maserati.

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