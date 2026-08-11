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Saint-Tropez

ORF-Star Leona König im ultra knappen Look

Frau im orangen Badeanzug steht am Wasser vor einer felsigen Küstenlandschaft.
© Instagram
Sonne, Meer und jede Menge Glamour: ORF-Moderatorin Leona König genießt derzeit ihren Urlaub im noblen Saint-Tropez und lässt dabei ihre Social-Media-Fans an den heißen Sommer-Momenten teilhaben. Mit einem extrem gewagten Outfit bringt sie die Instagram-Community ordentlich ins Schwitzen.
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Dass Leona König ein Händchen für stilvolle und gleichermaßen aufsehenerregende Auftritte hat, beweist die TV-Schönheit immer wieder. Ihr neuster Urlaubs-Schnappschuss von der Côte d’Azur setzt dem Ganzen jedoch die Krone auf: Vor der malerischen Kulisse der französischen Riviera posiert die Moderatorin und Lebensgefährtin von Alexander Wrabetz in einem leuchtend orangen Einteiler.

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Das Besondere an dem Modell: Der ultra-knappe Schnitt mit extrem hohem Beinausschnitt verdeckt auf der Vorderseite gerade einmal das Nötigste und lässt enorm viel Haut frei. Ein tief aus geschnittener Rücken sowie feine Bindedetails an der Hüfte setzen ihre durchtrainierte Figur gekonnt in Szene. Den Sommer-Look komplettiert König gewohnt glamourös mit einer dunklen Sonnenbrille und lässig gewellten Haaren.

"Heißer als der Sommer"

Bei ihren Followern sorgt der freizügige Auftritt für helle Begeisterung. In den Kommentaren unter dem Posting überschlagen sich die Fans mit Komplimenten für die mutige Outfit-Wahl.

Während ein User schlicht von einem "sehr raffinierten Schnitt" schwärmt, geht ein anderer noch weiter und urteilt trocken: "Heißer als der Sommer." Mit diesem Urlaubs-Auftritt ist der ORF-Moderatorin die Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken auf jeden Fall gewiss.

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