Mirjam Weichselbraun als Brautjungfer in Weiß!

Prominenter Beistand am schönsten Tag des Lebens: ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun schlüpfte am Wochenende in die Rolle der Brautjungfer für ihre gute Freundin Valeriia – und sorgte mit ihrer Farbwahl prompt für Gesprächsstoff.

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Auf Instagram nahm die sympathische Österreicherin ihre Fans mit hinter die Kulissen der romantischen Feierlichkeiten. In ihren Stories teilte Weichselbraun nicht nur stimmungsvolle Momente der Hochzeitsvorbereitungen, sondern entzückte ihre Community auch mit einem gemeinsamen Selfie an der Seite der strahlenden Braut Valeriia.

Mode-Fauxpas oder Wunsch der Braut?

Mirjam Weichselbraun auf der Hochzeit ihrer Freundin © Instagram

Ein Detail auf dem Schnappschuss stach den Followern jedoch sofort ins Auge: Die beliebte Moderatorin glänzte an der Seite der Hauptperson selbst in einem eleganten Outfit in Weiß mit einem zarten Rosastich. Was auf traditionellen Hochzeiten gemeinhin als absoluter Fauxpas gilt – da der Farbton Weiß eigentlich allein der Braut vorbehalten ist –, dürfte in diesem Fall allerdings liebevoll abgesprochen gewesen sein. So ist es bei modernen Trauungen durchaus üblich, dass die Braut die Kleider und das Farbkonzept für ihre Brautjungfern selbst auswählt.

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Egal ob Stilbruch oder ausgeklügeltes Dresscode-Konzept: Mirjam Weichselbraun strahlte voller Freude für ihre Freundin und bewies einmal mehr, wie gut ihr der edle Festtags-Look steht.