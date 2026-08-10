Bikini-Hammer: Anna Netrebko verzaubert Fans

Sonne, Action und ganz viel Lebensfreude: Opern-Star Anna Netrebko genießt die sommerliche Auszeit in den USA weiterhin in vollen Zügen. Nach abenteuerlichen Rafting-Touren und ausgiebigen Wanderungen setzt die Sopranistin noch eins drauf.

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Dass der Star-Sopranistin der Sinn nach Entspannung und Abkühlung steht, kommt nicht von ungefähr. Anfang Juli versetzte die 54-Jährige die Opernwelt in große Sorge: Nach einem straffen Mammutprogramm von sechs Konzerten in sechs Ländern innerhalb von nur zwei Wochen kollabierte Netrebko nach einem Liederabend am Teatro Real in Madrid. Die Folge war eine schwere körperliche wie stimmliche Erschöpfung – maßgeblich verursacht durch die anhaltende, extrem drückende Sommerhitze von über 30 Grad.

Ihr behandelnder Arzt zog daraufhin rigoros die Notbremse und verordnete strikte Ruhe. Netrebko musste schweren Herzens all ihre geplanten Vorstellungen von Verdis Il trovatore absagen, um dauerhafte Schäden an ihrer Stimme zu verhindern. "Ich musste einfach meine Batterien wieder aufladen, neue Energie tanken und wieder ein bisschen glücklicher werden", gestand die Künstlerin kurz darauf ihren besorgten Anhängern.

Action und Natur-Erkundungen im Wüstenstaat

Zur Regeneration verschlug es die Operndiva über den Atlantik in die USA, wo sie sich Stück für Stück ihre Lebensgeister zurückholte. Langeweile kam dabei keineswegs auf: Über Instagram ließ sie ihre Community an aufregenden Abenteuern teilhaben. Ob actionreiches Rafting mit Helm und Schwimmweste auf dem Rio Grande, ausgiebige Wandertouren durch den Grand Canyon oder stilvolle Posen als "Wüstenprinzessin" vor der atemberaubenden Kulisse des Monument Valley – Netrebko kostete die Auszeit in vollen Zügen aus.

So sexy präsentiert sich Anna Netrebko in ihrer Instagram-Story. © Instagram

Sinnlicher Wasserspaß: Die Diva heizt ihren Fans im Bikini ein

Nun setzt die gefeierte Sängerin ihrer Fotoserie die Krone auf und teilt besonders freizügige Einblicke mit ihren Followern. Vor einer rustikalen Naturstein-Mauer und plätschernden Wasserfällen präsentiert sich die Künstlerin im edlen, weinroten Zweiteiler. Das kühle Wasser scheint nach der hitzebedingten Erschöpfung genau das richtige Elixier für die Operndiva zu sein.

Sichtlich gelöst genießt sie die spritzenden Tropfen, blickt genussvoll in die Kamera und lacht den vergangenen Stress im kühlen Nass einfach weg. Kombiniert mit verspielten Zöpfen, hellblauen Armbändern und farblich abgestimmtem Schmuck beweist Netrebko, dass sie auch abseits der großen Opernbühnen im Bikini eine absolut umwerfende Figur macht.

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Energietanken für das große Bühnen-Comeback

Die Bilder sprechen eine eindeutige Sprache: Die Zwangspause hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Der Star wirkt gestärkt, erholt und voller neuer Energie. Und die wird sie auch bald wieder brauchen: Schon am 30. August plant die Sängerin ihr großes Bühnen-Comeback in der berühmten Arena di Verona als Titelheldin in Verdis Aida. Bis dahin genießt Anna Netrebko aber ganz offensichtlich jeden einzelnen Sonnentag ihrer verdienten Regeneration.