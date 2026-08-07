Placido Domingo & Co: Stars bei "Così fan tutte"

Salzburg im Mozart-Rausch: Mit der umjubelten Premiere von "Così fan tutte" im Großen Festspielhaus fand der diesjährige Premierenreigen der Salzburger Festspiele seinen Höhepunkt.

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Es war der langersehnte Höhepunkt für alle Opernliebhaber: Mit der Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts Meisterwerk "Così fan tutte" schloss sich der Kreis des diesjährigen Festspiel-Sommers.

Salzburger Festspiele 2026 Premiere der Oper "Cosi Fan Tutte" im Großen Festspielhaus Salzburg Im Bild Nationalbankgouverneur Martin Kocher mit Ehefrau Natalie Foto: Franz Neumayr 6.8.2026 © FRANZ NEUMAYR

Im Großen Festspielhaus bekam der wohl berühmteste Sohn der Stadt endlich die ganz große Bühne, die ihm gebührt. Das verlangte Stück über Liebe, Treue und verwechselte Identitäten riss das Publikum von den Stühlen und setzte einen feierlichen Schlusspunkt unter die bisherigen Premieren der Saison.

Plácido Domingo als Überraschungsgast im Parkett

Placido Domingo mischte sich unter die Premierengäste © FRANZ NEUMAYR

Nicht nur auf der Bühne gab es Weltklasse zu bewundern, auch im Zuschauerraum herrschte im wahrsten Sinne des Wortes Hochkultur-Glamour. Im letzten Abdruck reihte sich ein ganz besonderer Ehrengast unter das Premierenpublikum: Opern-Legende Plácido Domingo. Der Weltstar, der als einer der absoluten Höhepunkt-Gäste für die anstehende Festspiel-Gala am Samstag fest eingeplant ist, ließ es sich nicht nehmen, die Mozartsche Opernkunst persönlich vor Ort zu genießen.

Festspielpräsidentin Kristina Hammer und Jedermann Philipp Hochmair © FRANZ NEUMAYR

Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Hochkultur

Neben dem spanischen Divo zeigte sich die Schickeria in gewohnter Festspiel-Gala-Manier. Unter den prominenten Gästen wurde unter anderem Nationalbankgouverneur Martin Kocher gesichtet, der die Premiere gemeinsam mit seiner Ehefrau Natalie besuchte. Auch der Hochadel gab sich die Ehre: Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner wohnte dem Opernabend in Begleitung ihrer Tochter Severine bei.

Modedesignerin (Madl Salzburg) Carolin Sinemus. © FRANZ NEUMAYR

Ebenfalls im Blitzlichtgewitter der Fotografen: Der aktuelle "Jedermann"-Publikumsliebling Philipp Hochmair, der zusammen mit Caroline Sinemus über den roten Teppich flanierte. Ein gemeinsames Foto wollte man dennoch nicht.

Susanne Riess-Hahn und Johannes Hahn © FRANZ NEUMAYR

Abgerundet wurde das illustre Feld der Festspiel-Gäste durch Ex-EU-Kommissar Johannes Hahn und seine Ehefrau Susanne Riess-Hahn sowie den renommierten Kunstgaleristen Thaddaeus Ropac. Ein Abend, der eindrucksvoll bewies, dass Mozarts zeitlose Musik auch nach Jahrhunderten die Elite aus aller Welt magisch nach Salzburg zieht.