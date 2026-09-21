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Promi-Andrang

Austro-VIPs rocken Wiesn: "FOMO" für Alaba

Vier fröhliche Menschen in Tracht stoßen mit Bierkrügen auf dem Oktoberfest an.
© Almauftrieb via Getty Images
Österreichs Society-Stars haben am ersten Oktoberfest-Wochenende in München für Furore gesorgt. Während heimische VIPs von Victoria Swarovski bis Larissa Marolt die Festzelte rockten, haderte David Alabas Partnerin Shalimar Heppner daheim mit akuter Wiesn-Sehnsucht.
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Das Eröffnungswochenende des Münchner Oktoberfests verwandelte sich für zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Österreich in ein gesellschaftliches Highlight. In den traditionsreichen Zelten tummelten sich hochkarätige Gäste aus der heimischen Modewelt, der Musikbranche und dem Fernsehen. Das bayerische Traditionsfest bot wie jedes Jahr die ideale Plattform für glamouröse Trachten-Auftritte und ausgelassene Feierlaune im Kreis bekannter Gesichter.

Frau in braunem Dirndl mit Tasche steht bei Nacht vor Oktoberfest-Dekoration in München.
Nadine Mirada © Almauftrieb via Getty Images

Vor allem die prominenten Treffpunkte wie die Käfer-Schänke und der traditionelle Almauftrieb am Sonntag bildeten das Epizentrum für die rot-weiß-rote Prominenz. Bei spätsommerlichen Temperaturen zelebrierten die heimischen Gäste den Start der Wiesn mit viel Freude.

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Diese österreichischen Persönlichkeiten feierten in München

Die Riege der rot-weiß-roten Festgäste zeigte sich am ersten Wochenende vielseitig besetzt:

Victoria Swarovski erwies sich einmal mehr als Blickfang der Festzelte und überzeugte in einer eigenen Dirndl-Kreation mit blonder Mähne.

Frau in blauem Dirndl sitzt lächelnd auf einer Holzbank vor einem Fenster eines traditionellen Hauses.
Larissa Marolt © Getty Images

Larissa Marolt: Das Kärntner Model und Schauspielerin zeigte sich bestens gelaunt, feierte ausgelassen auf den Bierbänken und genoss das bunte Wiesn-Treiben in vollen Zügen.

Eine junge Frau im Dirndl und ein Mann posieren lachend gemeinsam beim Oktoberfest in München.
Lisa-Marie Friedle mit Papa DJ Ötzi. © Getty Images

DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie: Der Tiroler Musikstar Gerry Friedle nutzte das Fest für einen familiären Auftritt und stieß gemeinsam mit seiner erwachsenen Tochter Lisa-Marie im Zelt auf die neue Saison an.

Marina Hoermanseder: Die internationale Modeschöpferin ihren extravaganten Stil auf das Oktoberfest und bewies, wie modern und unkonventionell Trachten-Elemente interpretiert werden können.

Nadine Mirada: Das international erfolgreiche Topmodel aus Oberösterreich zog beim exklusiven Almauftrieb im Käfer-Zelt sämtliche Blicke auf sich.

Shalimar Heppner: Social-Media-Frust wegen Festzelt-Absage

Während die Kolleginnen und Kollegen in München feierten, musste eine bekannte rot-weiß-rote Society-Größe schweren Herzens passen: Shalimar Heppner, die Lebensgefährtin von Fußballstar David Alaba, teilte ihre Enttäuschung offen mit ihren Followern auf Instagram: Akute "FOMO": Die Influencerin klagte über das Phänomen der "Fear of missing out" – die quälende Angst, etwas Großartiges zu verpassen.

Eine Frau im Dirndl schickt einen Kuss in festlich geschmückter Oktoberfest-Atmosphäre.
MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 20: Victoria Swarovski attends the Almauftrieb during the 2026 Oktoberfest at Käfer Wiesn-Schänke at Theresienwiese on September 20, 2026 in Munich, Germany. (Photo by G. Schober/Almauftrieb via Getty Images) © Almauftrieb via Getty Images

Wiener Kaiser Wiesn steht in den Startlöchern

Für die Daheimgebliebenen und alle Trachtenbegeisterten in Österreich bietet sich jedoch schon in den kommenden Tagen die perfekte Gelegenheit zur Revanche. Diese Woche startet die traditionsreiche Kaiser Wiesn im Wiener Prater.

Auf dem weitläufigen Festgelände vor dem Riesenrad wird die Bundeshauptstadt für knapp drei Wochen zum Zentrum der heimischen Volkskultur. Zahlreiche Prominente, die bereits an der Isar feierten, haben ihr Kommen für die Wiener Festzelte bereits angekündigt.

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