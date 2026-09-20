Senta Berger: "Bin so alleine"

Schauspiel-Legende Senta Berger sprach im Kölner Treff offen über schwere Zeiten. Die Künstlerin gab tiefe Einblicke in ihre Trauer nach dem Verlust ihres Mannes.

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In der WDR-Talkshow am Freitag blickte Senta Berger (85) auf eine schwierige Phase ihres Lebens zurück. Nach einem schweren Sturz zu Beginn des Jahres und dem schmerzhaften Verlust ihres Ehemannes Michael Verhoeven, mit dem sie fast 60 Jahre verheiratet war und der vor zwei Jahren verstarb, ging es der Darstellerin lange Zeit nicht gut.

Bescheiden

Zuletzt stand sie gemeinsam mit ihrem Sohn Simon vor der Kamera und wurde für "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" mit dem Deutschen Filmpreis geehrt. Ursprünglich habe sie das Rollenangebot ablehnen wollen, doch ihr verstorbener Mann überredete sie zur Zusage. Sich selbst begreift sie bescheiden als "Schauspielerin, die offensichtlich nicht immer, aber oft das Publikum erreicht."

Mai 2026 bei den Lola-Awards: Michael Wittenborn, Senta Berger und ihr Sohn Simon Verhoeven. © WireImage

Rückhalt durch die Familie

Die Künstlerin, die gemeinsam mit ihren Angehörigen in München lebt, sprach im Kölner Treff auch über das Altern und die Einsamkeit als Witwe. Zu Lebzeiten ihres Partners habe man dem Altern mit Humor begegnet, heute falle es ihr phasenweise schwerer. Gelegentlich wache sie morgens auf und es kommen betrübliche Gedanken: "Ich bin so alleine und ich werde bald 86. Aber dann kommen meine Kinder und sagen: 'Quatsch, jetzt komm, wir gehen am Viktualienmarkt was essen.'"