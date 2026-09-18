VIPs hatten bei "Duftstars" den richtigen Riecher

In den Wiener Sofiensälen wurde die "Duftstars" Gala gefeiert. Bei der Verleihung des Österreichischen Parfumpreises kamen zahlreiche Prominente zusammen.

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Am Donnerstag versammelte sich die Beauty- und Lifestyle-Branche in Wien zur "Duftstars"-Gala. Die Verleihung des Österreichischen Parfumpreises fand erstmals in den geschichtsträchtigen Sofiensälen statt, die den Rahmen für das Event boten. Die Fragrance Foundation Austria ehrte dabei herausragende Parfums in insgesamt 14 verschiedenen Kategorien.

Michael Lameraner, Lidia Baich, Thomas Brezina © BrunnbauerWache

Prominente Gäste in den Sofiensälen

Desirée Fellner, Uschi Pöttler-Fellner, Silvia Schneider © BrunnbauerWache

Gäste aus den Bereichen Parfum, Beauty, Mode, Medien, Kunst und Kultur feierten gemeinsam vor Ort. Unter den Anwesenden waren unter anderem Moderatorin Silvia Schneider, Violinistin Lidia Baich, Autor Thomas Brezina, Musical-Darstellerin Nienka Latten, Fitness-Influencerin Martina Reuter, Ex-Miss Katharina Nahlik, Sängerin Simone Stelzer sowie Torten-Künstlerin Sophia Stolz.

Kathi Wörndl und Philipp Hansa © BrunnbauerWache

Premiere für das neue Moderationsduo

Nienke Latten, Katharina Nahlik © BrunnbauerWache

Durch die Gala führte heuer erstmals das Moderations-Duo Kathi Wörndl und Philipp Hansa. Für die musikalischen Akzente während der Veranstaltung sorgte Sebastian Grimus, Saxophonist der Parov Stelar Band. Damit endete die diesjährige Verleihung des Österreichischen Parfumpreises in Wien.

Martina Reuter © BrunnbauerWache

Alle "Duftstars"-Gewinner 2026 auf einen Blick:

Stefan Lindenthal mit Team_L'Oréal/Prada © BrunnbauerWache

• Klassiker Damen: LANCÔME – LA VIE EST BELLE (EdP)

• Klassiker Herren: GIORGIO ARMANI – ACQUA DI GIÒ (EdT)

• Lifestyle: SABRINA CARPENTER – SWEET TOOTH (EdP)

• Prestige Damen: NARCISO RODRIGUEZ – FOR HER (Parfum L’Intense)

• Prestige Herren: DIOR – DIOR HOMME Parfum

• Bestes Flakon-Design: CAROLINA HERRERA – LA BOMBA (EdP)

• Home Fragrances: ACQUA DI PARMA – LA CHAPEAU! PICCOLA

• Ultra Selektiv Damen: BYREDO – ALTO ASTRAL (EdP) & CHLOÉ – ATELIER DES FLEURS CEDRUS INTENSE (EdP)

• Ultra Selektiv Herren: ARMANI PRIVÉ – CUIR NU (EdP)

• Artistic Independent Perfume: TIZIANA TERENZI – KIRKÈ OVERDOSE

• Special Award for Achievements: Parfümeurin Cécile Zarokian

• Publikumspreis Damen: PRADA – PARADOXE (EdP)

• Publikumspreis Herren: CHANEL – BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF (EdP)

• Handels Award Gold: ALINA COSMETICS – STEFFL STORE

• Handels Award Silber: DOUGLAS – HOUSE OF BEAUTY

• Handels Award Bronze: DOUGLAS – GRAZ HERRENGASSE

• Media Awards Bewegtbild: CAROLINA HERRERA – LA BOMBA (EdP)

• Media Awards OOH: CAROLINA HERRERA – LA BOMBA (EdP)

• Media Awards Print: DIOR – MISS DIOR ESSENCE (Parfum L’Intense)

• Creator Award: CHEZERAND - Erand Arifi