Biggest Loser-Kandidat stirbt mit nur 55 Jahren

"The Biggest Loser" Gewinner Jack Handl ist verstorben.

2012 gewann Jack Handl die vierte Staffel der Sat.1 Abnehm-Show. Ganze 66 Kilo nahm der damals 47 Jährige ab und verzauberte damit Fans sowie die Moderatorin der Show Christine Theiss. Diese meldete sich mit herzergreifenden auf Instagram zu Wort. "Lieber Jack, so werde ich dich in Erinnerung behalten. Lebensfroh, laut und herzlich! 2012 warst du mein erster Gewinner bei "The Biggest Loser" und dein 'Zefix' höre ich heute noch deutlich. Leider wurdest du vor wenigen Tagen in deiner neuen Heimat Thailand viel zu früh aus dem Leben gerissen. Ich wünsche deiner Frau und deiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit. Im Himmel wird es ab jetzt ein wenig turbulenter."

Neustart in Thailand

Laut der "Mittelbayerischen Zeitung" hatte Jack mit seiner Lebensgefährtin und der gemeinsamen Tochter ein neues Leben in Thailand begonnen. Seit Januar 2020 betrieb der 56-Jährige in Rawai in der thailändischen Provinz Phuket den Lebensmittelladen "Bavaria Rawai", in dem er bayerische Spezialitäten verkaufte. Auch ein Restaurant gehörte dazu, auf dessen Speisekarte die deftige Kost aus Jacks Heimat stand: Schweinebraten, Gulasch und Kaiserschmarrn.