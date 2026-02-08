Alles zu oe24VIP
Winterspiele
Pinkel-Protest
© X

"Fuck ICE"

Olympia-Star mit Pinkel-Protest gegen Trump

08.02.26, 10:46
Teilen

Polit-Aufreger bei Olympia: Der britisch-amerikanische Freestyle-Skistar Gus Kenworthy teilte auf Instagram ein Foto, auf dem in den Schnee geschrieben stand: „Fuck ICE“ – laut eigener Aussage mit seinem Urin erzeugt. 

Mit der klaren Botschaft richtete sich Kenworthy gegen die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement). In seinem Beitrag forderte er seine Follower zudem auf, Abgeordnete im US-Senat zu kontaktieren und politischen Druck auszuüben, damit die Behörde stärker kontrolliert und in ihrer Gewalt eingeschränkt wird.

Keine Strafe

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat erklärt, dass Kenworthy wegen des Posts nicht sanktioniert wird. Zwar verbietet die Olympische Charta politische Demonstrationen an offiziellen Spielorten, doch private Social-Media-Beiträge gelten als persönliche Meinungsäußerung und unterliegen nicht dem gleichen Verbot.

Gus Kenworthy
© Getty

Kenworthy ist kein Unbekannter in Sachen Aktivismus: Der ehemalige US-Sportler, der heute für Team Great Britain startet, hat sich bereits zuvor zu politischen und gesellschaftlichen Themen geäußert – etwa zur Menschenrechtslage in China vor den Spielen 2022.

