Petra Vlhova
© Getty Images

Nach 2 Jahren

Ski-Superstar feiert Sensations-Comeback bei Olympia

08.02.26, 08:11
Zwei Jahre nach ihrem verhängnisvollen Kreuzbandriss feiert Petra Vlhova bei Olympia ihr Comeback.  

Wie die Slowakin mitteilte, wird sie schon bei der Team-Kombination am Dienstag am Start sein. Zudem will sie auch im Slalom antreten.

"Es ist zwei Jahre her, seit ich das letzte Mal ein Rennen gefahren bin", so Vlhova. "Ich kann es kaum erwarten, wieder im Starthaus zu stehen und mein Land zu repräsentieren."

Die ehemalige Gesamtweltcup-Siegerin hatte sich im Jänner 2024 schwer verletzt. Die Heilung des Kreuzbandrisses im rechten Knie war wegen Knorpelproblemen nicht wie gewünscht vorangeschritten. Im März 2025 musste sie neuerlich operiert werden. "Ich hatte kein Leben mehr. Ich konnte nichts mehr machen, nicht laufen, nicht Radfahren, nicht Skifahren", schilderte Vlhova damals. Auch psychisch sei die Situation sehr belastend gewesen.

