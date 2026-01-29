Minus 10 % auf alles: Am Freitag und Samstag trumpfen BILLA und BILLA PLUS auf

Kunden kaufen an diesem Wochenende bei BILLA und BILLA PLUS deutlich günstiger ein. Freitag und Samstag gibt es minus 10 Prozent auf den gesamten Einkauf, ab einer Rechnung von 100 Euro.

„Alle kämpfen mit der Teuerung. Wir reagieren mit dem BILLA Mega-Vorrats-Wochenende: 10 Prozent auf den gesamten Einkauf! So sorgen wir für eine spürbare finanzielle Entlastung, denn der Wunsch unserer Kund:innen ist unser Auftrag. An diesem Wochenende wird bei BILLA und BILLA PLUS der Einkauf damit noch günstiger als gewohnt“, sagt Erich Szuchy, BILLA Vorstandsvorsitzender.

Rabatt gilt auch auf andere Aktionen

Das Mega-Vorrats-Wochenende mit minus 10 Prozent auf alles gilt in allen BILLA und BILLA PLUS Märkten am Freitag, den 31. Jänner und Samstag, den 1. Februar ab einem Einkauf von 100 Euro und kann auch auf andere Aktionen eingelöst werden.