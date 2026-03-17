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Audi
© Getty

Job-Garantie

Audi gibt Entwarnung: Kein weiterer Stellenabbau bis 2033

17.03.26, 11:44
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Gute Nachrichten für Audi-Mitarbeiter: Der Autobauer schließt einen weiteren Stellenabbau in den kommenden Jahren aus. Trotz laufender Einsparungen soll niemand um seinen Job fürchten müssen. 

Audi will beim Personal sparen – aber ohne weitere Einschnitte. Personalvorstand Xavier Ros stellt klar: Über die bereits angekündigten 7.500 Stellen hinaus werde es keinen zusätzlichen Abbau geben.

Zudem bleibt die Beschäftigungsgarantie bis Ende 2033 bestehen.

Keine Kündigungen geplant

Besonders wichtig für die Belegschaft: Der Stellenabbau soll weiterhin ohne Kündigungen erfolgen. „Keiner muss sich um seinen Arbeitsplatz sorgen“, betonte Ros. Betriebsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen.

Großteil bereits umgesetzt

Ein großer Teil der geplanten Einsparungen ist bereits eingeleitet. Bis Ende 2027 sollen bis zu 6.000 Stellen abgebaut werden. Laut Audi sind rund 65 Prozent dieser Maßnahmen bereits umgesetzt oder vertraglich fixiert. Viele Mitarbeiter haben das Unternehmen bereits verlassen oder ihren Ausstieg vereinbart.

Der Autobauer sieht sich damit im Plan. Die bisherigen Maßnahmen greifen – ohne drastische Einschnitte für die Belegschaft. Für viele Beschäftigte bedeutet das vor allem eines: Planungssicherheit für die kommenden Jahre.

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