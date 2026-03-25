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Insider enthüllt 6-Milliarden-Deal in Pharma-Branche

25.03.26, 03:33 | Aktualisiert: 25.03.26, 06:03
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Terns Pharma ist auf Entwicklung von Behandlungen für chronische myeloische Leukämie spezialisiert

Der US-Pharmakonzern Merck steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme des Biotech-Unternehmens Terns Pharma für rund sechs Milliarden Dollar.

Verhandlungen in einem fortgeschrittenen Stadium 

Die Übernahme solle vollständig in bar bezahlt werden, berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach seien die Verhandlungen in einem fortgeschrittenen Stadium und eine Einigung könne in den nächsten Tagen erwartet werden.

Neuausrichtung der Onkologie-Strategie 

Die mögliche Übernahme erfolgt während der Neuausrichtung der Onkologie-Strategie von Merck. Der Konzern bereitet sich auf den Patentablauf seines Blockbuster-Medikaments Keytruda im Jahr 2028 vor. Terns Pharma ist auf die Entwicklung von Behandlungen für chronische myeloische Leukämie spezialisiert. Eine Stellungnahme der Unternehmen lag zunächst nicht vor. Die Aktie von Terns Pharma legte im nachbörslichen Handel um rund zehn Prozent zu.

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