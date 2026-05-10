Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 100.60 aktien up +0.2% Andritz AG 74.90 aktien down -1.45% BAWAG Group AG 146.90 aktien down -1.14% CA Immobilien Anlagen AG 24.850 aktien down -7.79% DO & CO Aktiengesellschaft 181.80 aktien down -0.98% EVN AG 29.050 aktien down -1.36% Erste Group Bank AG 98.85 aktien down -1.1% Lenzing AG 23.600 aktien down -1.87% OMV AG 59.95 aktien down -0.5% Oesterreichische Post AG 30.750 aktien down -0.81% PORR AG 39.200 aktien down -2% Palfinger AG 35.650 aktien down -0.56% Raiffeisen Bank Internat. AG 45.780 aktien down -0.48% SBO AG 33.500 aktien equal +0% STRABAG SE 92.60 aktien down -0.54% UNIQA Insurance Group AG 16.860 aktien down -0.82% VERBUND AG Kat. A 59.70 aktien down -0.42% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.00 aktien up +0.75% Wienerberger AG 25.300 aktien down -2.62% voestalpine AG 45.100 aktien down -0.97%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Medien
ernst gelegs orf

Offener Brief

Ex-ORF-Stars fordern große ORF-Reform

Von
10.05.26, 09:49
Teilen

 Der ORF braucht einen Wandel, fordern ehemalige Journalistinnen und Journalisten in einem offenen Brief an die Politik.  

"Es braucht jetzt eine Person an der Spitze, die den ORF reformieren kann", heißt es in dem Schreiben, unterzeichnet u.a. von Eugen Freund, Ernst Gelegs, Paul Lendvai, Rudolf Nagiller, Gisela Hopfmüller und Fritz Ortner. Das Haus müsse von innen erneuert werden. Die Politik müsse den Wandel ermöglichen, aber der ORF dürfe kein Spielball der Parteien sein.

"Jedes Unternehmen, das so lange besteht, muss einen Erneuerungsprozess durchgehen", heißt es in dem der APA vorliegenden offenen Brief weiter. Die zukünftige Führungskraft müsse wissen, welche Stärken sie und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, "und wie man diese weiter zum Wohle der Bevölkerung einsetzt" und "wo man ab Tag eins mutig reformieren muss".

"Wir haben jahrzehntelang im ORF gearbeitet, als Reporterinnen und Reporter, Korrespondentinnen und Korrespondenten, Sendungsverantwortliche, Chefredakteurinnen und Chefredakteure, Direktorinnen und Intendanten" - in einer Zeit, "als der ORF von weiten Teilen der Bevölkerung großes Vertrauen genossen hat", so die Unterzeichner. Man wolle jetzt nicht schweigen.

"ORF gehört der Bevölkerung"

Mit großer Sorge beobachte man, wie das Vertrauen in den ORF erschüttert worden ist: "Wir hören von Machtmissbrauch und Mobbing, die ohne Konsequenzen bleiben. Von Frauen, die belästigt worden sind, oft ohne Konsequenzen. Von Lobbyisten im Stiftungsrat, die nicht im Sinne des ORF und der Gebührenzahlerinnen und -zahler handeln, sondern für ihre Kundinnen und Kunden und damit für die eigene Gewinnmaximierung. Die Redaktion hat einigen Stiftungsräten bereits ihr Misstrauen ausgesprochen. Auch hier keine Konsequenzen."

Mit Blick auf die Vorgänge im Stiftungsrat richteten die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen "dringenden Appell": "Der ORF gehört der Bevölkerung. Und sie wird durch die gewählten Parteien vertreten. Die Politik hat also das Recht da einzugreifen, wo sie Verantwortung trägt und die Pflicht, sich dort herauszuhalten, wo sie nichts mitzureden hat."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen