Darum ist Mateschitz 12 Milliarden reicher

Red Bull ist Gelddruckmaschine. Mateschitz ist 45,6 Milliarden Dollar schwer. Sein Vermögen stieg in drei Jahren um 12 Milliarden.

Forbes-Ranking. Die aktuelle Forbes-Liste zeigt eines ganz deutlich: In Österreich gibt es einen jungen Überflieger, der weit von allen anderen Reichen entfernt ist.

Red-Bull-Eigentümer Mark Mateschitz ist mit 33 Jahren die Nummer eins in Österreich und der einzige Österreicher, der es weltweit in die Top 50 der Forbes-Reichsten-Liste geschafft hat. Mit einem geschätzten Vermögen von 45,6 Milliarden Dollar ist er weit vor den anderen Austro-Milliardären.

Der zweitreichste Österreicher Johann Graf hat etwa ein Viertel des Vermögens von Mark Mateschitz. Der Gründer des Glücksspielgiganten Novomatic ist 10,9 Milliarden Dollar schwer. Doch diese Summe hat Mark Mateschitz allein in den letzten drei Jahren neu auf sein Vermögen hinaufgepackt.

Als Mark Mateschitz nach dem Tod von Didi Mateschitz sein Erbe angetreten ist, war er laut Forbes 35 Milliarden Dollar schwer. In nur drei Jahren ist er nun 12 Milliarden reicher! Der Grund für den Reichtum: Die Geschäfte von Red Bull florieren, es werden mehr als 12 Milliarden Dosen im Jahr verkauft.

Mateschitz führt das Red-Bull-Imperium seines Vaters Didi Mateschitz erfolgreich weiter, hält sich aber meist im Hintergrund und lässt Manager die operative Arbeit erledigen. Mit den beteiligten Thailändern hat man eine Lösung gefunden, nach einem Streit konzentriert man sich wieder auf die Grundtugenden von Red Bull. Phänomenales Marketing, Sport-Sponsoring und Unterstützung von Athleten weltweit, baut das Medienimperium weiter aus – und füllt rund 12 Milliarden Dosen Red Bull pro Jahr ab.

Über 1 halbe Milliarde Euro Steuern im Jahr

Der Firmensitz von Red Bull bleibt weiterhin in Fuschl am See in Salzburg – beim Thai-Streit gab es Gerüchte über einen Abzug. Davon blieb Österreich zum Glück verschont. Red Bull ist der größte private Steuerzahler Österreichs mit insgesamt 587 Millionen Euro im Jahr. Außerdem werden zahlreiche Kulturevents in Manier des Mäzens Didi Mateschitz weiter gefördert.

Powercouple mit Partnerin Victoria: Große Show beim ESC

Große Bühne. Trotz seines immensen Reichtums meidet der junge Milliardär weitgehend das Rampenlicht und lebt zurückgezogen. Sein Einfluss reicht weit. Mit seiner Partnerin Victoria Swarovski nahm er heuer an der Rallye Dakar teil. Sie moderiert jetzt den ESC.

Beim Songcontest gibt es also die große Show: Ob Mark Mateschitz dabei auch rund um das Spektakel auftreten wird? Wir werden sehen.

Der reichste Mann der Welt

Der reichste Mensch der Welt ist Elon Musk. Der Tesla-CEO und SpaceX-Boss Elon Musk ist auf dem Weg zum ersten Billionär der Welt.

Manche nennen ihn ein wahnhaftes Genie, andere einen Hochstapler, wieder andere einen Visionär. Klar ist: Der 54-Jährige ist laut Forbes der allerreichste Mensch der Welt mit rund 800 Milliarden Dollar Vermögen. Damit bleibt Musk der unangefochtene König der Welt und hält sich seit Mai 2024 fest auf dem Thron.

Mit SpaceX strebt er noch in diesem Jahr einen Börsengang an, während er bei Tesla auf ein Rekord-Gehaltspaket hofft. Musk ist damit fast 500 Milliarden Dollar reicher (!) als sein nächster Verfolger im Ranking. Mit seinen Produkten prägt er jetzt schon die Gegenwart (Tesla-Autos, KI-Chatbot Grok, Starlink und Weltraumflüge; bald sollen Optimus-Roboter und selbstfahrende Taxis kommen). Nächstes Ziel von Musk: KI-Rechenzentren im Weltall, eine Mondbasis und schließlich die Besiedlung des Mars. So viel Milliarden Musk auch hat, seinen Fuß hat er trotz allem noch nicht auf den roten Planeten setzen können. Man kann sich nicht alles kaufen...

Google-Mitbegründer Larry Page ist der zweitreichste mit 313 Milliarden Dollar. Es folgen Sergey Brin, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg – alle über 200 Milliarden reich.