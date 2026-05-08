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USA TikTok
© Getty Images

400-Millionen-Dollar

TikTok-Strafe soll Trumps Bauprojekte in Washington finanzieren

08.05.26, 22:51
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Die US-Regierung von Präsident Donald Trump steht einem Medienbericht zufolge kurz vor einem 400-Millionen-Dollar-Vergleich mit TikTok. 

Damit soll eine Klage wegen mutmaßlicher Verletzungen des Kinderdatenschutzes beigelegt werden, wie der Sender ABC News am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Das Weiße Haus, das Justizministerium und TikTok lehnten eine Stellungnahme zunächst ab oder waren nicht sofort erreichbar.

Dem Bericht zufolge soll das Geld aus dem Vergleich zur Finanzierung von Trumps "Verschönerungsprojekten" in Washington verwendet werden. Mitarbeiter des Weißen Hauses hätten wochenlang darüber beraten, ob sie das Geld rechtmäßig für einen von Trump vorgeschlagenen, 76 Meter hohen Triumphbogen verwenden könnten. Üblicherweise werden Vergleichszahlungen zur Unterstützung der Opfer verwendet, hieß es in dem Bericht weiter.

Das US-Justizministerium hatte TikTok und den Mutterkonzern ByteDance 2024 verklagt. Der Vorwurf lautet, die Video-App habe die Privatsphäre von Kindern nicht geschützt. TikTok habe jahrelang die persönlichen Daten von Millionen von Kindern unter 13 Jahren gesammelt, ohne die nach dem Gesetz zum Schutz der Online-Privatsphäre von Kindern erforderliche Zustimmung der Eltern einzuholen. Der chinesische TikTok-Mutterkonzern ByteDance hatte im Jänner einer Vereinbarung zugestimmt, um durch eine mehrheitlich US-amerikanische Beteiligung ein Verbot der in den USA von über 200 Millionen Menschen genutzten App zu verhindern.

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