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© Getty

Produktrückruf

Erstickungsgefahr: Zwei Ketten nehmen Produkte vom Markt

08.05.26, 13:20
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Die Handelsketten Flying Tiger und Yoyoso haben mehrere Produkte zurückgerufen. Betroffen sind laut Berichten unter anderem Spielzeug und Alltagsartikel, bei denen mögliche Sicherheitsrisiken festgestellt wurden. 

Die Handelsketten Yoyoso und Flying Tiger Copenhagen haben mehrere Artikel aus dem Verkauf genommen. Grund dafür ist mögliche Erstickungsgefahr durch Kleinteile, die sich lösen könnten. Bei Yoyoso wurden bereits mehrere Schlüssel- und Taschenanhänger zurückgerufen. Betroffen ist unter anderem ein Kunststoff-Anhänger in Tierform mit beweglichem Kopf. Laut Warnung könnten sich Teile lösen und verschluckt werden.

Auch Flying Tiger Copenhagen reagierte und nahm gleich zwei Produkte vom Markt. Dabei handelt es sich um einen Schlüsselanhänger sowie ein Aufziehtier. Beide Artikel wurden erst in den vergangenen Monaten verkauft. Laut Unternehmen besteht auch hier das Risiko, dass sich Kleinteile lösen und vor allem für kleine Kinder gefährlich werden können. Kunden sollen die betroffenen Artikel nicht mehr verwenden. Die Produkte können laut den Unternehmen zurückgegeben werden, auch ohne Kassenbon. 

Unternehmen warnen Kunden

Die Rückrufe erfolgten im Rahmen offizieller Sicherheitswarnungen. Die Händler betonen, dass der Schutz der Kunden oberste Priorität habe. "Das Vertrauen unserer Kunden in die Qualität und Sicherheit unserer Produkte ist uns sehr wichtig. Daher reagieren wir umgehend, sobald wir Produkte entdecken, die nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen", heißt es. Käufer werden deshalb dringend gebeten zu prüfen, ob sie die betroffenen Produkte zuhause haben.

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