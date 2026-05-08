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Marcher Fleischwerke
© Marcher Fleischwerke

Übernahmen

Marcher Fleischwerke expandieren nach Deutschland

08.05.26, 12:38
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Das Familienunternehmen übernimmt die Mehrheit an den bayrischen Schlachthöfen in Landshut und Vilshofen von der Erzeugergemeinschaft Südbayern.  

Wie beide Unternehmen mitteilten, wurde am 8. Mai eine Vereinbarung über den Erwerb von 51 Prozent der Anteile an der EG Südbayern Schlachtbetriebs GmbH getroffen. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen und weiterer üblicher Bedingungen.

Mit dem Einstieg übernimmt die Norbert Marcher GmbH nicht nur die Mehrheitsbeteiligung, sondern künftig auch die alleinige operative und industrielle Führung der beiden Standorte. Für die Marcher Gruppe bedeutet der Schritt einen wichtigen Ausbau ihrer Präsenz am deutschen Markt.

„Wir freuen uns über die Vereinbarung mit der EG Südbayern, mit der uns eine langjährige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehung verbindet. Wir glauben an die Zukunft von Fleisch und an die Leistungskraft der bayrischen Landwirte“, erklärte Norbert Marcher, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. Mit der Erzeugergemeinschaft habe man einen starken Partner gefunden, um auch auf der Verarbeitungsstufe in Deutschland langfristig erfolgreich zu sein.

Die Erzeugergemeinschaft Südbayern sieht in der Partnerschaft eine Antwort auf den tiefgreifenden Wandel der Branche. „Der süddeutsche Schlacht- und Fleischmarkt befindet sich seit mehreren Jahren in einem umfassenden strukturellen Wandel“, sagte Vorstandsvorsitzender Erwin Hochecker. Man habe sich bewusst für einen Partner entschieden, der sich klar zu den Standorten bekenne und umfassende Erfahrung in der Führung moderner Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe mitbringe.

Die Standorte in Landshut und Vilshofen sollen laut Unternehmen in ihrer regionalen Struktur erhalten bleiben. Gleichzeitig sind Investitionen in Technik, Prozesse und Effizienz geplant, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken. Die Betriebe gelten als wichtiger Bestandteil der regionalen Fleischwirtschaft in Südbayern und Niederbayern.

Die Erzeugergemeinschaft Südbayern mit Sitz in Pocking zählt mit mehr als 9.000 Mitgliedsbetrieben zu den größten landwirtschaftlichen Genossenschaften Süddeutschlands und gehört zu den führenden Viehvermarktern Deutschlands.

Die Marcher Fleischwerke mit Sitz in Villach sind eines der größten Fleischunternehmen Österreichs. Das Familienunternehmen beschäftigt an elf Standorten rund 1.850 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Umsatz von mehr als 700 Millionen Euro. Deutschland gilt bereits jetzt als wichtigster Exportmarkt der Gruppe.

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