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Schönbrunnerbad startet in die neue Saison
© Roman Fuhrich

Wasserspaß

Schönbrunnerbad startet in die neue Saison

26.04.26, 12:37
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Am 25. April startete das Schönbrunnerbad in die neue Saison. Gutes Wetter und allmählich wärmere Tage konnten somit schon die ersten Gäste, die den Badespaß an der frischen Luft genossen, anlocken. 

Das Team des Schönbrunnerbads freue sich sehr, mitteilen zu können, dass man nun endlich in die neue Saison starten kann. Um die 40 Leute hüpften somit schon bei schönem Wetter und noch etwas milden Temperaturen zur Eröffnung ins Wasser. 

Die frühen Besucher tankten Sonne und genossen das kalte Nass. 

Die frühen Besucher tankten Sonne und genossen das kalte Nass. 

© Roman Fuhrich

Sorgfältige Vorbereitung und viel Angebot

In den vergangenen Wochen wurde das Bad sorgfältig auf die kommende Saison vorbereitet. Zahlreiche Instandhaltungs-, Wartungs-, und Reparaturarbeiten wurden durchgeführt, damit man auch heuer wieder eine gepflegte, sichere und angenehme Badeanlage bieten könne. Neben der Möglichkeit, in dem Becken zu schwimmen, gibt es noch einen kleinen Fitness- und Wellnessbereich mit modernen Geräten, Sauna und Infrarotkabine sowie Terrasse, ein Restaurant und einen Beachvolleyball-Platz.

Auch Kraftsport ist im Schönbrunnerbad möglich. 

Auch Kraftsport ist im Schönbrunnerbad möglich. 

© Schönbrunnerbad

Das Schönbrunnerbad-Team freut sich auf ein Wiedersehen und wünscht eine sonnige und erholsame Badesaison. Tickets können nun online oder vor Ort gekauft werden.

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