Segelflugzeug abgestürzt: Drama um Unternehmer

Der Segelflieger hob in Osttirol ab und crashte in einem Seitental der Etsch. Das Opfer, René Sch., ist ein Schweizer Unternehmer für Elektrosysteme und Photovoltaikpanele. Der 66-Jährige starb beim Absturz.

Osttirol, Italien, Schweiz. Beim Absturz eines Segelflugzeugs im Trentino ist ein Schweizer Pilot ums Leben gekommen. Das Flugzeug war am Samstagnachmittag von Lienz gestartet und befand sich auf einem alpinen Streckenflug über die Maddalene-Gruppe, als es um 16.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache abstürzte. Die Maschine prallte auf etwa 2.000 Metern Höhe wenige Meter unterhalb eines Grats auf den Südhang des Monte Pin im Trentiner Tal Val di Non.

Ein Wanderer setzte den Notruf ab. Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung sowie ein Rettungshubschrauber wurden alarmiert. Vor Ort konnten die Helfer nur noch den Tod des Piloten feststellen. Die Bergung gestaltete sich aufgrund der Höhe schwierig. Zwei Hubschrauber mit Einsatzkräften mussten ausrücken, um die Leiche zu bergen, wie die Trentiner Alpinrettung berichtete.

Als mögliche Unfallursachen kommen ein technischer Defekt oder ein Unwohlsein des Piloten in Betracht. Die italienische Flugsicherheitsbehörde leitete eine Untersuchung ein. Der 66-jährige Pilot galt als erfahrener Segelflieger.