Bikerin (40) im Tunnel tödlich verunglückt

Die 40-jährige Vorarlbergerin stürzte, nachdem sie wegen des starken Verkehrs abbremste. Sie starb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen.

Vorarlberg. Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr kam es im Schnepfauer Tunnel im Bregenzerwald (Richtung Mellau) zu einem tödlichen Motorradunfall, wie "ORF Vorarlberg" berichtet. Sie kam zu Sturz, als sie wegen des starken Verkehrs abbremste. Die 40-Jährige blieb auf der Gegenfahrbahn liegen.

Laut dem Bericht wichen drei entgegenkommende Motorradfahrer aus und kollidierten. Sie blieben aber unverletzt. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen von Begleitpersonen der 40-Jährigen und Personen der Motorradgruppe, erlag die Frau an der Unfallstelle ihren Verletzungen.