Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Scooter
© Getty Images

Auch im Ländle

Scooter-Irrsinn: E-Roller-Raser ignorieren neue Gesetze

15.05.26, 11:11 | Aktualisiert: 15.05.26, 12:48
Teilen

Bei einer Schwerpunktaktion in Vorarlberg wurden bei den Scootern, die höchsten 25 km/h drauf haben dürfen, bis zu 72km/h gemessen. 35 Flitzer wurden kontrolliert, zwölf hatten keine Blinker, kaum ein Fahrer einen Helm auf.

Vrlbg. Die Vorarlberger Polizei hat bei Kontrollen am vergangenen Mittwoch fünf getunte E-Scooter aus dem Verkehr gezogen. In allen vier Bezirken wurden insgesamt 35 E-Scooter kontrolliert, das schnellste manipulierte Gefährt erreichte 70 km/h, ein weiteres 52 Stundenkilometer - erlaubt sind 25 km/h. Zwölf E-Scooter waren nicht mit Blinkern ausgestattet, fünf Lenker unter 16 Jahren trugen keinen Helm, informierte die Exekutive am Freitag.

Die Jugendlichen ohne Kopfschutz gaben an, nichts von der am 1. Mai eingeführten Helmpflicht für Lenker unter 16 Jahre zu wissen. Dasselbe galt für die fehlenden Blinker. Die Betroffenen wurden "informiert und abgemahnt", hieß es. Die zu schnellen E-Scooter wurden alle mit Geschwindigkeiten von über 40 km/h gemessen. Die Forderung nach Beschlagnahme und Versteigerung bzw. Verschrotten der  lästigen Flitzer wird immer lauter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen