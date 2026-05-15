Scooter-Irrsinn: E-Roller-Raser ignorieren neue Gesetze

Bei einer Schwerpunktaktion in Vorarlberg wurden bei den Scootern, die höchsten 25 km/h drauf haben dürfen, bis zu 72km/h gemessen. 35 Flitzer wurden kontrolliert, zwölf hatten keine Blinker, kaum ein Fahrer einen Helm auf.

Vrlbg. Die Vorarlberger Polizei hat bei Kontrollen am vergangenen Mittwoch fünf getunte E-Scooter aus dem Verkehr gezogen. In allen vier Bezirken wurden insgesamt 35 E-Scooter kontrolliert, das schnellste manipulierte Gefährt erreichte 70 km/h, ein weiteres 52 Stundenkilometer - erlaubt sind 25 km/h. Zwölf E-Scooter waren nicht mit Blinkern ausgestattet, fünf Lenker unter 16 Jahren trugen keinen Helm, informierte die Exekutive am Freitag.

Die Jugendlichen ohne Kopfschutz gaben an, nichts von der am 1. Mai eingeführten Helmpflicht für Lenker unter 16 Jahre zu wissen. Dasselbe galt für die fehlenden Blinker. Die Betroffenen wurden "informiert und abgemahnt", hieß es. Die zu schnellen E-Scooter wurden alle mit Geschwindigkeiten von über 40 km/h gemessen. Die Forderung nach Beschlagnahme und Versteigerung bzw. Verschrotten der lästigen Flitzer wird immer lauter.