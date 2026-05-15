Öl-Katastrophe auf der Donau knapp abgewendet

12 Kilometer langer Ölfilm – Feuerwehr-Großeinsatz rettet Österreichs wichtigsten Fluss.

Grein/Amstetten. Schock am Donnerstag: Ein Spaziergänger entdeckte am späten Vormittag einen massiven Ölfilm im Bereich des Greiner Hafens in Oberösterreich – und löste damit einen Großeinsatz aus. Was folgte, war dramatisch: Der Ölfilm wuchs auf zehn bis zwölf Kilometer Länge an. Spezialkräfte der Feuerwehren Hütting und Mauthausen errichteten Ölsperren, auch auf der niederösterreichischen Uferseite liefen sofort Gegenmaßnahmen an. Drohnen lieferten Lagebilder aus der Luft. Donauzuflüsse und Fischteiche wurden mit kleineren Ölsperren geschützt.

Die Ursache?

© Bfkdo Amstetten / FF Kollmitzberg

Noch immer Gegenstand der Ermittlungen. Klar ist: Der Schaden hätte gewaltig sein können. Die Gefahr ist – vorläufig – gebannt: ein beträchtlicher Umweltschaden mit weitreichenden Folgen konnte gerade noch abgewendet werden, zeigt sich etwa Amstettens Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber erleichtert.Kleinere Ölsperren blieben noch bis in die Freitagfrüh aktiv. Die Ermittlungen zur Herkunft des Öls indes laufen auf Hochtouren.