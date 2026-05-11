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Großeinsatz

Schock in Wien: Mann zündet sich am Stephansplatz an

Von
11.05.26, 15:19
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Schockierende Szenen in der Wiener Innenstadt. Direkt vorm Stephansplatz hat sich eine Person vor den Augen der Passanten in Flammen gesetzt. 

Wien. Der furchtbare Vorfall passierte am Montagvormittag am Stephansplatz in der Wiener City. Ein Mann schüttete laut Polizei auf sich selbst eine brennbare Flüssigkeit und zündete sich an.

"Das Opfer hat kurz zuvor seinen Selbstmordversuch über eine Hotline angekündigt", so Polizeipressesprecher Philipp Haßlinger zu oe24. Polizei und Rettung waren binnen weniger Minuten vor Ort, versorgten den schwer verletzten Wiener und brachten ihn in ein Spital.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

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