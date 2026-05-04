Tränen-Geständnis: Matthias Killing ist der neue Moderator von "The Voice of Germany"

Die Spekulationen um die Personalie bei "The Voice of Germany" haben ein Ende. Ein Sat.1-Moderator übernimmt in Zukunft den Job des Publikumslieblings.

Ein Urgestein des deutschen Privatfernsehens wagt den Sprung auf die ganz große Showbühne: Matthias Killing, seit 2009 eine feste Größe in der Moderatorenriege des „Sat.1-Frühstücksfernsehens“, wird neuer Gastgeber von „The Voice of Germany“. Die Neuigkeit verkündete der 46-Jährige am heutigen Montag, dem 4. Mai, höchstpersönlich und mit sichtbarem Stolz direkt vor der Kamera: „Ich bin der Neue.“

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Ein langgehegter Traum wird wahr

Für den gebürtigen Hagener erfüllt sich mit diesem Engagement ein Herzenswunsch. Im Gespräch mit seinen Kolleginnen Karen Heinrichs und Marlene Lufen bezeichnete Killing die neue Aufgabe in der Tat als einen „Traum“. Die offizielle Zusage für das Erfolgsformat sei für ihn eine „große Freude“ gewesen – so groß, dass er nach eigener Aussage sogar „ein Tränchen verdrückt“ habe, als ihn die Nachricht erreichte.

Der Moderator bringt nicht nur Routine, sondern auch eine tiefe Affinität zur Materie mit. Als leidenschaftlicher Klavierspieler nutzte er bereits seinen ersten Besuch im „The Voice“-Studio, um sich an die Tasten zu setzen. Die Sendung ist in seinem Haushalt kein Unbekannter: Seit Jahren verfolgt er die Show gemeinsam mit seiner Familie vom Sofa aus. Dabei habe er sich regelmäßig über die Entscheidungen der Coaches ereifert: „Warum drehen die sich nicht um? Ein irres Talent! Das kann doch nicht wahr sein.“ In Zukunft wird er diese kritischen Fragen wohl ohne Umwege direkt an die Jury richten können.

Lobeshymnen vom Vorgänger

Erste Spekulationen über den Wechsel am Mikrofon kursierten bereits Anfang April 2026. Angeheizt wurden diese ausgerechnet von seinem Vorgänger Thore Schölermann. Der 41-Jährige sparte auf Instagram nicht mit Lob für seinen Nachfolger und bezeichnete Killing als „guten Typ“ und wahren „Herzensmensch“. Gerade auf diese Empathie komme es bei „The Voice“ an, da die Talente und deren Angehörige eine einfühlsame Begleitung vor, während und nach den Auftritten benötigten.

Staffel 16: Bewährtes Team, frischer Wind

Für Matthias Killing beginnt der Ernst des Lebens unmittelbar. Noch am heutigen Montag steht er erstmals für die Aufzeichnungen der „Blind Auditions“ zur mittlerweile 16. Staffel vor der Kamera. Ganz auf sich allein gestellt ist er dabei jedoch nicht: An seiner Seite moderiert weiterhin die erfahrene Melissa Khalaj. Die 36-Jährige gehört bereits seit 2012 zum Team und sorgt für die nötige Kontinuität im Format.

Auch auf den berühmten roten Stühlen setzt die Produktion auf Stabilität. Wie bereits in der vorangegangenen Staffel suchen Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie das bewährte Duo Michi Beck & Smudo nach den stärksten Stimmen Deutschlands. Man darf gespannt sein, wie sich der „Neue“ zwischen den musikalischen Schwergewichten behaupten wird.