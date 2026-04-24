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Türkei Formel 1
© Getty Images

Ab 2027

Paukenschlag: Formel 1 kehrt auf Lieblings-Strecke der Fans zurück

Von
24.04.26, 14:18
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Ab der Saison 2027 kommt eine der absoluten Lieblingsstrecken der Formel-1-Fans in den Rennkalender zurück, auf der seit 2021 kein Rennen ausgetragen wurde. 

Sepang, Imola, der Hockenheimring, Indien, Türkei und viele weitere Grand-Prix-Strecken sorgten in den letzten Jahrzehnten bei den Formel-1-Fans für Begeisterung. Doch vor allem aufgrund der Expansion in die USA und den neuen Scheich-Kursen in Abu Dhabi, Bahrain oder Saudi-Arabien fanden diese Kult-Kurse keinen Platz mehr im Rennkalender der Motorsport-Königklasse. 

Auch aus finanziellen Gründen konnten manche Austragungsorte nicht mehr mitziehen und mussten die Anhänger auf andere Rennserien vertrösten. Durch den neuen Stadtkurs in Madrid gibt es bald auch für zwei weitere Klassiker eine ungewisse Zukunft. Ab nächster Saison wechselt sich der Kurs in Barcelona im Jahres-Rythmus mit dem GP von Belgien in Spa-Francorchamps ab. 

Fünf Jahre Vertrag

Dafür kehrt ab 2027 eine legendäre Strecke in den Kalender zurück. Wie die Verantwortlichen bekannt gaben, gibt es ab nächster Saison wieder einen GP der Türkei vor den Toren von Istanbul. Der Vertrag mit dem Istanbul Park, wo Lewis Hamilton 2021 seinen siebenten WM-Titel fixierte und damit den Schumacher-Rekord einstellte, läuft vorerst für fünf Jahre. 

Der 5,33 Kilometer lange Kurs gilt als technisch sehr anspruchsvoll und hat schon seit seiner Premiere 2005 in der Vergangenheit für spektakuläre Rennen gesorgt. Der bisher letzte Sieger ist Valtteri Bottas 2021, als man in der Corona-WM zwischenzeitlich in die Türkei zurückkehrte.

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