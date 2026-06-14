Historischer GP
DAS gab's in der F1 zuletzt vor 58 Jahren
Wie Michael Schumacher 1996 feierte Lewis Hamilton in Barcelona seinen ersten Ferrari-Sieg. Damit ist er mit sieben Siegen der alleinige Rekord-Champion am Circuit de Catalunya.
Hamiltons erster Sieg seit Belgien 2024 brachte auch eine spannende Konstellation, die es seit 58 Jahren in der Formel 1 nicht mehr gegeben hat.
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Mit Lewis Hamilton, George Russell und Lando Norris standen nur Briten am Stockerl. Erstmals seit dem Grand Prix der USA 1968.
Damals hieß das Podium in Watkins Glen Jackie Stewart, Graham Hill und John Surtees.
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