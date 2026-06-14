TV
E-Paper
Sport

Historischer GP

DAS gab's in der F1 zuletzt vor 58 Jahren

© APA/AFP/LLUIS GENE
Historischer Sieg für Lewis Hamilton in Barcelona! Es war nicht nur sein erster Erfolg im Ferrari - es gab auch eine Konstellation, die seit 1968 in der Königsklasse nicht mehr passiert ist.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie Michael Schumacher 1996 feierte Lewis Hamilton in Barcelona seinen ersten Ferrari-Sieg. Damit ist er mit sieben Siegen der alleinige Rekord-Champion am Circuit de Catalunya.

Hamiltons erster Sieg seit Belgien 2024 brachte auch eine spannende Konstellation, die es seit 58 Jahren in der Formel 1 nicht mehr gegeben hat.

Auch interessant

Gaststar-Hammer bei der "Scrubs"-Neuauflage fix

Foto-Festival lockt Besucher nach Baden

Riesige Wale vor Kroatiens Küste aufgetaucht

Mit Lewis Hamilton, George Russell und Lando Norris standen nur Briten am Stockerl. Erstmals seit dem Grand Prix der USA 1968.

Damals hieß das Podium in Watkins Glen Jackie Stewart, Graham Hill und John Surtees.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Formel 1 bastelt an China-Coup

"Forza Ferrari!" Emotionale Hamilton-Botschaft

Hamilton feiert ersten Ferrari-Sieg

DAS gab's seit 58 Jahren in der Formel 1 nicht mehr

Schwerer Crash! Hier schrottet Leclerc seinen Ferrari

Aufstockung: China-Riese bekommt F1-Zuschlag

Norris gibt in Barcelona den Ton an

Russell rast zur Pole

Ergebnis-Knall 5 Tage nach Monaco-Rennen

Verstappen: "Natürlich habe ich gehofft ..."