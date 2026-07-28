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Ausstiegsklausel

Vertrags-Knall um Max Verstappen (28)

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Ein Mann im Red Bull Racing Outfit sitzt mit den Händen unter dem Kinn in einer Pressekonferenz.
© Getty Images
Das Tauziehen um Max Verstappen und seine Zukunft in der Formel 1 geht weiter.
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Max Verstappen konnte nach Platz 2 beim GP in Ungarn vergangenen Wochenende endlich wieder lächeln. Der Hungaroring-Sieger Lando Norris war allerdings dennoch außer Reichweite. Für Red Bull war der nächste Podestplatz aber ein weiteres Zeichen, dass der eingeschlagene Weg in die richtige Richtung geht.

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Nun verabschieden sich die Fahrer in die wohlverdiente Sommerpause. Zeitgleich ist dies auch der Zeitpunkt, wo Max Verstappen seine Vertragsklausel aktivieren könnte. Derzeit liegt er auf Platz 6 in der Fahrerwertung. Laut seinem Vertrag könnte er nun mit Saisonende den österreichischen Rennstall verlassen.

Ein endgültiges Bekenntnis, wohin es den 28-jährigen Niederländer zieht und in welchem Cockpit er nächstes Jahr sitzen wird, gibt es bisher nicht. Immer wieder wurde ein möglicher Fahrertausch bei McLaren mit Oscar Piastri ins Spiel gebracht.

Unruhe bei McLaren

Doch der Australier dürfte auch nächstes Jahr an der Seite des amtierenden Weltmeisters, Norris, beim britischen Rennstall bleiben, obwohl es nach dem Ungarn-GP erneut Wirbel um die teaminterne Taktik gegeben hatte.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 07: Lando Norris of McLaren and Great Britain and Oscar Piastri of McLaren and Australia listen intently to Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing and The Netherlands being interviewed by the media before the drivers parade during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 07, 2025 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Peter Fox/Getty Images)
© Getty Images

Doch nun könnte es plötzlich ganz anders kommen. Wie die BILD berichtet, hat Red Bull seinem Superstar einen neuen Vertrag unterschriftsbereit vorgelegt. Derzeit verdient der vierfache Weltmeister 60 Millionen Euro im Jahr. Neben einer saftigen Gehaltserhöhung soll das neue Arbeitspapier eine Laufzeit bis 2029 haben und auch die für viel Aufregung sorgende Vertragsklausel soll rausgestrichen werden.

Verstappen fühlt sich wohl

Unterschrieben ist selbstverständlich noch nichts. Nach dem Rennen in Ungarn war Verstappen allerdings schon viel besser gelaunt als noch zu Saisonbeginn: "Ich fühle mich gut und von meiner Seite kann ich nur sagen, dass es nichts zu sagen gibt. Ich fokussiere mich darauf, das Beste aus dem Auto zu holen und das ist kompliziert genug".

SPIELBERG, AUSTRIA - JUNE 28: Isack Hadjar of France and Oracle Red Bull Racing and Laurent Mekies, Team Principal of Oracle Red Bull Racing talk in the garage prior to the F1 Grand Prix of Austria at Red Bull Ring on June 28, 2026 in Spielberg, Austria. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)
© Getty Images

Dennoch hält er fest, dass er sich bei Red Bull weiterhin wohlfühlt: "Das Team ist wie eine zweite Familie für mich." Dennoch nutzt er nun die Sommerpause, um die Akkus wieder aufzuladen und die Zeit mit seiner Familie zu genießen.

Danach könnte schon zeitnah eine Entscheidung fallen, doch wie diese aussehen wird, ist scheinbar immer noch nicht endgültig geklärt.

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