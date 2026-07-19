Sport
TV
E-Paper
Sport

Formel 1

Verstappen: "Sonst knallt mich noch jemand ab"

Ein Rennfahrer im Red Bull Racing Anzug und orangener Kappe sitzt auf einer Pressekonferenz.
© Getty Images
Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat zumindest für den Moment keine Lust mehr auf die Rolle des missmutigen Dauernörglers.
OE24 auf Google bevorzugen

"Ich will nicht hier sitzen und mich schon wieder beschweren, denn sonst knallt mich draußen vor der Tür wahrscheinlich noch jemand ab", sagte der Niederländer vor dem Großen Preis von Belgien. Zuvor war er auf das seit dieser Saison neue Reglement angesprochen worden, das der Red-Bull-Pilot oft scharf kritisiert hatte.

Auch interessant

Freundin trauert um WM-Profi Jayden Adams (25†)

Van der Poel gewann Hitze-Etappe der Tour de France

Gregor Mühlberger jubelte über Ö-Tour-Triumph

Zwei Formel-1-Fahrer im Gespräch vor FIA-Logo nach dem Qualifying in Spa-Francorchamps.
© Getty Images

Das durch die neuen Motorenregeln nötig gewordene Energie-Management sorgt dafür, dass die Formel-1-Boliden nicht mal eine Runde auf einem Kurs mit vielen Geraden und schnellen Kurven wie in Spa-Francorchamps komplett mit Vollgas fahren können. Stattdessen muss die Energie möglichst clever eingeteilt werden - das ist so gar nicht nach dem Geschmack eines Vollblut-Rennfahrers wie Verstappen.

Zwei Formel-1-Fahrer sprechen im Parc Fermé nach dem Qualifying in Spa.
© Getty Images

"Ich stelle mich mental darauf ein und versuche, das Beste daraus zu machen - auch wenn es natürlich nicht das ist, was ich an der Formel 1 eigentlich liebe", sagte Verstappen nach der Qualifikation fast schon versöhnlich: "Ich könnte auch einfach zu Hause sitzen und gar nicht fahren; das bringt mich ja auch nicht weiter. Also gebe ich einfach mein Bestes."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Verstappen: "Sonst knallt mich noch jemand ab"

Der neue Suzuki Baleno im Test

Bizarr: Olise bricht Pele-Rekord ganz ohne Tor

Mbappe bizarr: Lächeln trotz 0:4 & Trikottausch!

ÖH-Manager casht mehr als Kanzler

Harris bricht ihr Schweigen - bleibt aber blass

Gewitter verhageln Infantino WM-Auftritt

England-Star vor 137-Millionen-Wechsel zu Alonso

Jürgen Drews überrascht mit emotionalem Bühnen-Comeback!

Highlights: Haiti vs. Schottland