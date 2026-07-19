Voller Final-Fokus
WM-Finale: Madrid bebt vor Argentinien-Kracher
Die Vorfreude auf den erhofften zweiten WM-Titel nach 2010 ist riesig: Überall in der Stadt versammeln sich in Trikots und Fahnen gehüllte Fans auf Plätzen und in Bars, während Straßenverkäufer und die Gastronomie beste Geschäfte machen.
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Die Zuversicht der Anhänger ist groß. So betonte etwa der 23-jährige Fan Javier Fernandez gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: "Ich finde, wir haben ein hervorragendes Turnier gespielt, und das werden wir gegen Argentinien beweisen."
Geschäfte schließen früher
Damit Tausende Fans das Endspiel gemeinsam auf Großleinwänden verfolgen können, wurden zwei Fan-Zonen unter freiem Himmel sowie eine dritte im klimatisierten "Movistar"-Zentrum eingerichtet. Das Fußballfieber erfasst dabei den gesamten Alltag der Metropole: Der öffentliche Nahverkehr ist mit Spanien-Flaggen geschmückt, und eine eigens in Rot lackierte U-Bahn zeigt Bilder von Trainer Luis de la Fuente sowie den Spielern Lamine Yamal, Nico Williams und Pedri. Um auch ihren Mitarbeitenden das Mitfiebern zu ermöglichen, reagiert sogar die Wirtschaft: Große Einzelhandelsketten wie El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin und Ikea kündigten an, ihre Filialen am Finaltag früher zu schließen.
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