Nach Final-Tränen: Rätselraten um Lionel Messi (39)

Die bittere Final-Niederlage könnte das letzte Spiel von Lionel Messi auf der ganz großen Fußballbühne gewesen sein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Ende überwog die Enttäuschung. Während Spaniens Spieler nach dem 1:0-Erfolg nach Verlängerung über Argentinien den WM-Titel feierten, kämpfte Lionel Messi auf dem Rasen mit seinen Emotionen. Der 39-Jährige konnte seine Tränen nach dem verlorenen Endspiel nicht zurückhalten – ein Bild, das den Schlusspunkt unter eine außergewöhnliche WM-Karriere setzen könnte.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der argentinische Superstar hatte sich erhofft, seine Nationalmannschaftslaufbahn mit einem weiteren Weltmeistertitel zu krönen. Stattdessen musste er mit ansehen, wie Spanien durch den späten Treffer von Ferran Torres den Titelverteidiger entthronte und selbst den Goldpokal in die Höhe stemmte.

Rücktritt?

Ob Messi noch einmal das Trikot der "Albiceleste" tragen wird, ist offen. Ein offizielles Karriereende im Nationalteam hat der Rekordspieler bislang nicht verkündet. Dass er bei der nächsten Weltmeisterschaft 2030 noch einmal aufläuft, gilt allerdings als äußerst unwahrscheinlich – dann wäre der Ausnahmekönner bereits 43 Jahre alt. Die nächste Cop America findet auch erst im Juni 2028 statt.

Video zum Thema Highlights: Spanien vs. Argentinien © ORF

Messi selbst hat sich auch nach dem WM-Finale nicht über seine Zukunft geäußert. Argentiniens Fußball-Teamchef Lionel Scaloni erklärte auf der Pressekonferenz, dass er noch nicht mit dem Kapitän gesprochen habe. Eine Entscheidung dürfte es wohl aber bereits in den nächsten Tagen geben.