Mega-Hype um Super-Spanier

Yamal & Co. versetzen ganzes Land nach Krimi gegen Argentinien in Ekstase.

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Montag, 20. Juli 2026 0:02 Uhr (MESZ) war es soweit. Im MetLife Stadium von New Jersey ertönte der Schlusspfif bei der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Spaniens Star-Ensemble rund um Lamine Yamal stößt Lionel Messi und Argentinien vom Fußball-Thron und versetzt nicht nur das stolze Fußball-Land in Ekstase.

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Spaniens Nationalteamspieler feiern auf einem offenen Bus mit dem WM-Pokal in Madrid. © EPA

Menschenmenge in Madrid feiert mit rot-gelbem Rauch und spanischen Flaggen den WM-Sieg. © APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Nico Williams zeigt den WM-Pokal bei einer Feier vor jubelnden Fans in Madrid. © EPA

Menschenmenge in Rot feiert auf dem Platz Cibeles in Madrid den WM-Triumph der spanischen Fußballmannschaft. © APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Spanische Fußballmannschaft präsentiert WM-Pokal vor jubelnder Menschenmenge in Madrid. © EPA

Spanische Fans feiern im Auto mit Flaggen während einer Parade in Madrid. © EPA

Auf ORF verfolgten auch um Mitternacht noch 2 Millionen Zuseher den Endspiel-Krimi bis zum Schluss und feierten im Anschluss den verdienten neuen Weltmeister. Die Zahlen hinter dem Erfolg sind nahezu unglaublich. Obwohl es das größte Turnier aller Zeiten war kassierte man nur Gegentor, das ist bislang noch keinem Team gelungen.

Dicht gedrängte jubelnde Menschenmenge in Madrid, viele tragen Rot und schwenken Spanien-Flaggen. © APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Auto mit spanischer und marokkanischer Flagge, viele Menschen feiern auf der Straße in Madrid. © EPA

Eine Frau mit Krone und Spanien-Fahne feiert im Zentrum Madrids. © EPA

Yamal und Rodri lassen Spanien jubeln

Während alle Blicke auf Barcelona-Star Lamine Yamal gerichtet waren, überzeugte die Mannschaft von Erfolgs-Teamchef Luis de la Fuente im Kollektiv angeführt vom Spieler des Turniers Rodri. Der 30-jährige ist erst der elfte Spieler, der Weltmeister, Champions-League-Sieger, Spieler der WM und den Ballon d‘Or gewonnen hat.

Spaniens Fußballteam jubelt mit dem WM-Pokal nach dem Finalsieg gegen Argentinien im Stadion. © APA/AFP/ODD ANDERSEN

WM-Party mit König & Königin am Rasen

In New Jersey vor Ort waren neben zahlreichen Promis, wie Shakira, Javier Bardem und Timothée Chalamet auch die spanische Königsfamilie, die nach dem Schlusspfiff mit den neuen Helden der Nation am Rasen feierten. Und auch in Spanien gab es nach dem ersten Titelgewinn seit 2010 kein Halten mehr.

Eine Million Fans in Madrid erwartet

In Madrid wurde die ganze Nacht und den ganzen Tag durchgefeiert. Montagabend kam der frisch gebackene Weltmeister in der Hauptstadt, nach einem Besuch im Königspalast fand noch die große Siegerparade durch Madrids Straßen am Programm – bis zu einer Million Menschen am zentralen Cibeles-Platz zur großen WM-Feier erwartet –, ehe die Stars in den verdienten Urlaub entlassen werden.