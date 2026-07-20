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Spaniens Helden in der Heimat gelandet

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Drei Männer mit WM-Pokal stehen vor einem Flugzeug am Flughafen Madrid nach Spaniens WM-Sieg 2026.
© EPA
Nach ihrem WM-Triumph gegen Argentinien ist die spanische Nationalmannschaft am frühen Montagnachmittag in Madrid gelandet.
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Die spanische Hauptstadt wird dabei zur Partymeile, Hunderttausende Fußballfans werden erwartet. Die Maschine mit den neuen Weltmeistern landete etwas verspätet auf dem Flughafen Barajas der Hauptstadt, Kapitän Rodri trug den Goldpokal vorsichtig wie ein Baby aus dem Flieger. Geplant war als Nächstes ein Empfang bei König Felipe VI.

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TOPSHOT - Spain's team pose with their trophy on the tarmac upon their arrival from the US after winning the 2026 World Cup, in Madrid Barajas' airport, on July 20, 2026. Spain's World Cup winners come back home to a heroes' welcome in Madrid, where a million fans are expected to greet them after a night of raucous celebrations across the country. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
© APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Der Monarch war schon beim Finale im MetLife Stadium in East Rutherford dabei. Danach wollte Ministerpräsident Pedro Sanchez die Weltmeister persönlich begrüßen, ehe die Spieler im offenen Bus durch Madrid fahren sollten - bejubelt von den Fans an den Straßen und auf dem Cibeles-Platz. Der Feier-Marathon ließ den müden, aber überglücklichen Weltmeistern kaum Zeit, den verdienten Finalsieg gegen Argentinien mit all seinen emotionalen Begleiterscheinungen so richtig zu verarbeiten. Auf dem Cibeles-Platz gibt es ab 18.00 Uhr Musik und eine große Show, bis der Bus mit "La furia roja" (der roten Furie), dem Spitznamen der spanischen Nationalmannschaft, gegen 21.00 Uhr eintrifft und gemeinsam mit ihren Fans den zweiten WM-Titel gebührend feiern will.

MADRID - JULY 20: Luis de la Fuente, Head Coach of Spain walks from the plane as the Spanish team arrive at Adolfo Suarez Madrid–Barajas Airport ahead of the FIFA World Cup 2026 Trophy parade on July 20, 2026 in Madrid, Spain. The final match of the FIFA World Cup 2026 was held at New York New Jersey Stadium in New Jersey between Spain and Argentina. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)
© Getty Images
Spain's forward Lamine Yamal (BOTTOM) and Spain's defender #04 Eric Garcia disembark upon their arrival from the US after winning the 2026 World Cup, in Madrid Barajas' airport, on July 20, 2026. Spain's World Cup winners come back home to a heroes' welcome in Madrid, where a million fans are expected to greet them after a night of raucous celebrations across the country. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
© APA/AFP/OSCAR DEL POZO
Spain's defender #14 Aymeric Laporte holds their trophy on the tarmac upon their arrival from the US after winning the 2026 World Cup, in Madrid Barajas' airport, on July 20, 2026. Spain's World Cup winners come back home to a heroes' welcome in Madrid, where a million fans are expected to greet them after a night of raucous celebrations across the country. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
© APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Spanien als Retter des Fußballs gefeiert

Schon unmittelbar nach dem 1:0 gegen Argentinien hatten die Spanier die große Titel-Party gestartet. Die Freude wurde allerdings durch das Verhalten der Argentinier getrübt, die sich in ihrem Frust als schlechte Verlierer präsentierten: Sie wüteten, wurden teils handgreiflich, drehten den Siegern bei der Pokal-Zeremonie demonstrativ den Rücken zu - und machten so den Triumph der Spanier unfreiwillig noch größer. "Spanien hat nicht nur ein Finale gewonnen", schrieb die spanische Sportzeitung "Marca": "Es hat den Fußball gerettet." Der britische "Telegraph" schrieb: "Fußball 1, Verbrecher 0."

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