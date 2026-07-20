Spaniens Nationalteam feiert den WM-Titel gegen Argentinien. DAS ist die geheimnisvolle Frau auf der Spanien-Bank.

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Mittendrin an der Seitenlinie steht die erfolgreiche Teammanagerin Nuria Martínez Navas, die für den Erfolg mitverantwortlich ist.

Die Spanierin stand bei jedem Spiel ganz nah an den Stars der Nationalmannschaft und feierte den WM-Titel im großen Finale gegen Argentinien nach einem 1:0 in der Verlängerung. Während der Partien ist die Teammanagerin mittendrin statt nur dabei.

Am Spielfeldrand gibt sie dem Vierten Offiziellen die Wechsel-Wünsche von Nationaltrainer Luis de la Fuente weiter. Danach schaut sie ganz genau hin, ob auf der Wechseltafel auch die richtigen Rückennummern angezeigt werden. Seit 2021 hat sie den Posten inne. Sie trat damals die Nachfolge von Silvia Dorschnerova Weis an, die die Aufgabe fast 20 Jahre lang ausgeübt hatte. Dorschnerova Weis stand bei weit über 200 Länderspielen an der Seitenlinie und gilt als Teil der goldenen Ära Spaniens mit drei Titeln zwischen 2008 und 2012. Dies war ein großes Erbe, in das die neue Verantwortliche erst hineinwachsen musste.

Langer Weg im Sport

Ihr beruflicher Weg führte sie durch viele Bereiche des spanischen Sports. Sie arbeitete als Journalistin für "Marca" und "AS", war beim spanischen Handball-Verband tätig, bei der Berater-Agentur You First sowie bei der spanischen Fußballer-Gewerkschaft. Über ihren Lieblingsverein Atlético Madrid kam sie schließlich im Mai 2021 zum spanischen Fußball-Verband – und direkt auf die Bank der Selección.

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Einblicke in den Alltag

Einblicke in ihren Alltag zwischen Kabine, Trainerbank und Verbandsbüro zeigt sie regelmäßig auf Instagram, wo ihr rund 13.000 Menschen folgen. Auch abseits der Länderspiele übernimmt sie wichtige organisatorische Aufgaben beim spanischen Fußball-Verband. Bereits bei der Europameisterschaft im Jahr 2024 zeigte die Teammanagerin, dass sie dem Druck großer Turniere gewachsen ist, als Spanien den Titel gewann. Für sie war dies der erste große Meilenstein in ihrer Rolle, auf den nun der nächste große Titel folgte. Das Turnier endete mit einem großen Erfolg für das gesamte Team.