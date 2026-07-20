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Pech in der Liebe

Während WM: Spanien-Held Ferran Torres ließ Freundin sitzen

Ein spanischer Fußballspieler jubelt mit offenen Armen nach einem Tor im Stadion.
© APA/AFP/FRANCK FIFE
Nach dem triumphalen WM-Sieg gibt es traurige Nachrichten von Ferran Torres. Der spanische Fußball-Held hat sich kurz vor dem großen Erfolg von seiner Freundin Martina Hunter getrennt.
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Der spanische Nationalspieler Ferran Torres schoss sein Land mit dem entscheidenden Tor in der Verlängerung des Finales gegen Argentinien zum zweiten Weltmeistertitel. Nach diesem sportlichen Meilenstein wird er mit der Legende Iniesta verglichen, der Spanien im Jahr 2010 gegen Holland zum Sieg schoss. Doch während der sportliche Erfolg riesig ist, sieht es im Privatleben des 26-Jährigen anders aus. Der Fußball-Star ist frisch getrennt.

Ein spanischer Fußballspieler jubelt nach einem Tor, Teamkollegen feiern im Hintergrund.
© APA/AFP/FRANCK FIFE

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Details zum plötzlichen Liebes-Aus

Der bekannte TV-Journalist Javi de Hoyos verkündete das Beziehungsende zwischen dem Kicker und der Influencerin Martina Hunter. Die Trennung soll sich bereits kurz vor dem Viertelfinale gegen Belgien ereignet haben. De Hoyos erklärte dazu:

“"Ich habe mit Leuten aus dem Umfeld beider gesprochen, und sie bestätigen, dass die Romanze, zumindest vorerst, beendet ist. Ferran genießt gerade sein Single-Dasein bei der Weltmeisterschaft."”

Javi de Hoyos

Offiziell bestätigt hatten Ferran Torres und Hunter ihre Beziehung nie, wurden aber oft gemeinsam gesichtet.

Keine Spur von Romantik

In der Vergangenheit sah man die beiden unter anderem auf der Party-Insel Ibiza. Journalist de Hoyos bezeichnete das Verhältnis stets als Affäre und nicht als feste Beziehung.

Zwei spanische Fußballspieler feiern mit Medaillen und dem WM-Pokal auf dem Spielfeld.
© APA/AFP/ANGELA WEISS

Ein klares Indiz für das Ende der Romanze ist, dass sich beide auf Instagram bereits entfolgt sind. Offizielle Stellungnahmen gibt es bisher von keiner Seite. Hunter befindet sich aktuell nicht in den USA, sondern macht Urlaub auf Bali.

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