Paredes brachte sogar Messi gegen sich auf

Leandro Paredes sorgte für einen wahren WM-Eklat.

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Nicht nur die Niederlage gegen Spanien schmerzt Argentinien nach dem WM-Finale. Im Mittelpunkt der Diskussionen steht auch Leandro Paredes, der mit seinem Verhalten nach dem Schlusspfiff weltweit für Kritik sorgt. Während die Spanier ihren Titel feierten, verlor der Mittelfeldspieler die Beherrschung und geriet in eine heftige Auseinandersetzung mit mehreren Gegenspielern.

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Nachdem sich zunächst Spieler beider Teams ein Wortgefecht geliefert hatten, eskalierte die Situation. Paredes geriet mit Eric García und später auch mit Gavi aneinander. Im Gedränge traf der Argentinier den spanischen Mittelfeldspieler mit dem Arm im Gesicht. Die unschönen Szenen überschatteten die Siegerehrung und machten Paredes für viele Beobachter zum Sinnbild eines schlechten Verlierers.

Video zum Thema Highlights: Spanien vs. Argentinien © ORF

Dabei kommt der Wirbel nicht überraschend. Der 32-Jährige gilt seit Jahren als kompromissloser Kämpfer, der regelmäßig an die Grenzen des Erlaubten geht. Ob auf Vereinsebene oder im Nationalteam – Paredes fällt immer wieder durch harte Zweikämpfe, provokantes Auftreten und psychologische Spielchen auf. Seine fußballerischen Qualitäten geraten dadurch häufig in den Hintergrund.

Messi hatte genug

Sogar Lionel Messi hatte mit seinem Landsmann schon einmal Ärger. Während eines Champions-League-Spiels zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona machte Paredes eine abfällige Bemerkung, die Messi zufällig mitbekam. Der damalige Barça-Star war so verärgert, dass er monatelang nicht mit seinem Nationalmannschaftskollegen sprach. Trotz mehrfacher Entschuldigungsversuche erhielt Paredes zunächst keine Antwort. Erst später versöhnten sich die beiden und feierten gemeinsam große Erfolge mit Argentinien.

Nach dem verlorenen WM-Finale dürfte Paredes allerdings weniger wegen seiner Qualitäten als Spielmacher in Erinnerung bleiben als wegen seines Ausrasters. Statt über seine präzisen Pässe oder seinen wichtigen Beitrag im Mittelfeld wird nun vor allem über sein Verhalten nach der Niederlage gesprochen – und über einen Auftritt, der den bitteren Abend für Argentinien zusätzlich überschattete.