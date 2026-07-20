"Toy Story" mischt mit Swift und Seidl unsere Kinos auf

Mit fast 5 Wochen Verspätung startet am Donnerstag endlich "Toy Story 5“ in unseren Kinos. Mit Kampfansage an "Super Mario", dem neuen Hit von Taylor Swift und Starkabarettist Gery Seidl als Synchronsprecher.

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958 Millionen Dollar wurden schon eingespielt. Damit ist "Toy Story 5" der 3. erfolgreichste Film des Jahres. Nach dem "Super Mario Galaxy Film" (1,010 Milliarden) und dem Jackson-Biopic "Michael" (1,002 Milliarden). Jetzt, satte 35 Tage nach dem US-Opening, mischen Jessie, Buzz Lightyear, Woody und Co. endlich auch unsere Kinos auf. Am Donnerstag (23. 7.) startet der Trickfilm des Sommers. Mit den Vorgängern und den beiden Buzz Lightyear Spin-off-Filmen hat Pixar ja bereits 3,3 Milliarden Dollar verdient.

Taylor Swift liefert den Soundtrack-Hit "I Knew It, I Knew You" © Kevin Mazur/Getty Images for TAS

Die Story zu der Taylor Swift den bereits weit über 120 Millionen-mal gestreamten Soundtrack-Hit "I Knew It, I Knew You" beisteuert, verspricht den gewohnten Toy Story Spaß. Die legendäre Spielzeug-Crew rund um Cowboy-Puppe Woody, Weltraum-Actionfigur Buzz Lightyear wird plötzlich mit einer unerwarteten Herausforderung konfrontiert: iPads und moderne Elektronik. Als die achtjährige Bonnie im digitalen Zeitalter das Interesse an klassischen Figuren verliert, müssen die Spielzeuge gegen High-Tech-Konkurrenz wie das freche Tablet "Lilypad" ankämpfen, um relevant zu bleiben. Dabei bedienen sie sich witzigerweise auch Social Media.

Spielzeug-Crew kämpft gegen moderne Elektronik

FrechesTablet "Lilypad" lässt Spielzeug-Crew verzweifeln. © Pixar

Pixar will damit bei Produktionskosten von 250 Millionen Dollar nicht nur "Super Mario" von der Spitze der Jahrescharts verdrängen, sondern auch den vierten Teil "Toy Story: Alles hört auf mein Kommando", der 2019 satte 1,074 Milliarden Dollar einfuhr, übertreffen.

Gery Seidl spricht in "Toy Story 5" die Erdnuss Dr. Nutcase. © Facebook

In Österreich setzt man dafür auf gar witzige Hilfe. Starkabarettist Gery Seidl leiht der Erdnuss Dr. Nutcase die Stimme. "Der Film zeigt das Problem, dass Kinder viel zu oft am Bildschirm rumhängen, liefert aber auch eine Lösung. Darum ist es eine schöne, runde Geschichte."