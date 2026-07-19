Nolans "Odyssee" bricht Kinorekorde

Kino-Magie in Perfektion: Star-Regisseur Christopher Nolan hat mit seinem neuesten Meisterwerk "The Odyssey" einen historischen Kinostart hingelegt. Die hochkarätig besetzte Adaption des griechischen Heldenepos pulverisiert an den Kinokassen sämtliche Erwartungen und sichert sich direkt zum Start den Titel als erfolgreichster Realfilm-Auftakt des Jahres 2026.

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Christopher Nolans Reise an die Spitze der Kino-Charts gleicht einem wahren Triumphzug. Das bildgewaltige Epos von Universal Pictures, das auf der klassischen griechischen Mythologie basiert, hat am ersten Wochenende die weltweiten Kinosäle im Sturm erobert.

Mit Matt Damon in der Hauptrolle des Helden Odysseus trotzte der Film jeder Konkurrenz und spielte allein am Eröffnungsfreitag in Nordamerika phänomenale 51,2 Millionen US-Dollar ein (inklusive der Vorschauen am Donnerstag). Vom Publikum gab es dafür einen glänzenden "A"-CinemaScore.

Die Odyssee © Universal Pictures

Auf Rekordkurs im Kinojahr 2026

Mit einem prognostizierten Einspielergebnis von weit über 120 Millionen US-Dollar auf dem US-Heimatmarkt setzt sich der Blockbuster an die Spitze der aktuellen Kinoliga. Im laufenden Jahr starteten lediglich die Animationshits Toy Story 5 (159 Millionen Dollar) und The Super Mario Galaxy Movie (131 Millionen Dollar) noch erfolgreicher.

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Gleichzeitig bricht das 250 Millionen Dollar teure Spektakel historische Marken:

Altersbeschränkung: Der Film sichert sich den stärksten Start des Jahres für einen Film mit R-Rating (FSK ab 16/18).

Studio-Rekord: Es ist das erfolgreichste Eröffnungswochenende eines R-Rated-Films in der gesamten Geschichte von Universal Pictures.

Globaler Hype: Weltweit steuert "The Odyssey" auf ein gigantisches Startwochenende von 257,8 Millionen US-Dollar zu – davon stammen 137,3 Millionen Dollar aus 73 internationalen Märkten.

Hollywood-Ensemble

Die Studio-Verantwortlichen hatten im Vorfeld mit einem US-Ergebnis zwischen 80 und 100 Millionen Dollar gerechnet – diese Marken wurden mühelos übertroffen. Ein Grund für den Ansturm dürfte neben Nolans Regie-Genie auch die beispiellose Starbesetzung sein.

odyssee © Universal Pictures

Der Film erzählt die turbulente Heimreise von Odysseus (Matt Damon) nach dem Trojanischen Krieg, der seinen Thron als König von Ithaka zurückfordern und wieder mit seiner Ehefrau Penelope vereint werden will. In weiteren Hauptrollen glänzen Hollywood-Größen wie Tom Holland, Anne Hathaway (als Penelope), Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya und Charlize Theron. Produziert wurde das Epos von Christopher Nolan und Emma Thomas für deren Produktionsfirma Syncopy.